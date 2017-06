Rekordní počet motorkářů. To bylo tradiční Jarní brouzdání s duchy

Vysoká u Staré Vody - Jarní brouzdání s duchy láká čím dál více jezdců na silných strojích. A tak se letos v ruině kostela sv. Jana Křtitele ve Vysoké u Staré Vody sešel rekordní počet motorkářů.

Rekordní počet motorkářů. To bylo tradiční Jarní brouzdání s duchyFoto: Deník/Jana Bežáková

„Zřejmě budeme muset přistavět kostel a sehnat větší nádobu na svěcenou vodu,“ zažertoval farář Římskokatolické farnosti Mariánské Lázně páter Řehoř Pavel Urban, když viděl, kolik motorkářů přijíždí k ruině kostela.



Silné stroje vyjely z Lázní Kynžvartu, kde stačili motorkáři prohodit několik vět a navzájem si omrknout své dvoukolé miláčky. Poté se vydali do opravené ruiny kostela. Zahájení motorkářské sezony stejně jako předešlé ročníky provázel i pietní akt a modlitba.



Všichni, kteří do Vysoké dorazili, mohli také zavzpomínat na ty, kteří se ze svých cest nevrátili. Už dva roky je v prostoru kostela umístěná pamětní deska motorkářům, kteří nedojeli. „Modlím se za to, aby byly šťastné nejen vaše cesty, ale hlavně vaše návraty,“ řekl farář ještě předtím, než všem motorkářům a jejich strojům požehnal.



Poté se motorkáři vydali na brouzdání s duchy neboli padesátikilometrovou projížďku.