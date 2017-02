Řidiče čekají perné dny

Aš - Už za pár týdnů se budou muset motoristé v Aši obrnit trpělivostí. Začne totiž rekonstrukce Šaldovy a Janáčkovy ulice. Teď se hledají možnosti, kudy povedou objízdné trasy. A snadný úkol to nebude. Například do Šaldovy ulice ústí jedenáct komunikací, a to přes čtyři křižovatky.

„Spuštění stavby bude záviset především na vývoji počasí a sněhové pokrývce," sdělil mluvčí ašského městského úřadu Milan Vrbata. Investory stavby, která bude začínat na křižovatce ulici Šaldovy a Hlavní a končit pod sídlištěm v ulici Nemocniční, jsou dva subjekty město Aš a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Také zhotoviteli jsou dvě společnosti pro KSÚS KK společnost Bögel-Krýsl, pro město Aš společnost ALGON Cheb. „Pro KSUS KK bude společnost Bögel-Krýsl realizovat vozovku a okružní křižovatku s přeložkou ČEZ Distribuce a telefonního kabelu," popsal mluvčí s tím, že vlastníkem komunikace v ulicích Šaldova a Janáčkova je Karlovarský kraj. „Pro město Aš bude společnost ALGON realizovat chodníky, napojení křižovatek, veřejné osvětlení, parkovací zálivy, zelené ostrůvky, autobusové zastávky, opěrnou zeď a oplocení," vysvětlil. „Zhotovitel naší části stavby, společnost ALGON Cheb, vyhrál výběrové řízení v konkurenci dalších osmi uchazečů. V aukčním kole nabídl vítěz cenu za realizaci díla ve výši 10,9 milionu korun s DPH," doplnil Milan Vrbata. Rozsáhlá stavba, která zkomplikuje život motoristům, bude pravděpodobně rozdělena do tří etap. Předpokládá se, že v první etapě, v období březen až květen, se bude rekonstruovat ulice Šaldova a ve 2. etapě, od června do srpna, ulice Janáčkova. Okružní křižovatka mezi ulicemi Šaldova, Janáčkova, Sokolská a Klicperova je v rámci 3. etapy plánována na měsíce září a říjen. Návrh objízdných tras se navíc ještě musí projednat s provozovatelem linek městské hromadné dopravy. „Najít optimální objízdné trasy je poměrně obtížné. Například do ulice Šaldovy ústí přes čtyři křižovatky jedenáct komunikací. Při rekonstrukci budou jednotlivé úseky pro veškerou dopravu zcela uzavřeny," dodal mluvčí.

Autor: Václava Simeonová