Rozloučí se s prázdninami

Velká Hleďsebe - Loučení s prázdninami si budou moci užít všichni, kteří dorazí na hřiště ve Velké Hleďsebi. Na akci nebude chybět loutkové divadlo z Třemošné, které si připravilo pohádku Adámek mezi broučky.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Do Velké Hleďsebe přijede také Michal Procházka, který si pro všechny připravil letové ukázky dravců. Děti si budou moci v rytířském ležení vystřelit z luku a kuše. Kromě toho si vyzkouší skutečné zbraně a přilby nebo si udělají fotečku s dětskými replikami, ale i skutečnou zbrojí. O zábavu se mimo jiné postarají Šmoulové se svou show plnou her, soutěží, písniček, zábavy a dárečků. Rozloučení s prázdninami se uskuteční v neděli 3. září od 13 hodin. Rodiny s dětmi se mohou přijít pobavit až do 18. hodiny.