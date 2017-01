S bezdomovci jsou potíže, stěžují si lidé

Cheb - Dávat peníze lidem bez domova se většinou míjí účinkem a nemá to smysl.

Na výskyt nepřizpůsobivých lidí v objektu v chebské Hračkářské ulici si opakovaně stěžují obyvatelé bydlící poblíž nákupního centra Penny u lávky přes nádraží.

V objektu, který je v majetku Českých drah, se v tomto mrazivém počasí ukrývají bezdomovci. Ti nejenže prostory obývají neoprávněně, ale vzniklý nepořádek kolem a nestandardní chování obtěžují obyvatele zmíněné lokality.

„Proto jsme požádali o spolupráci nejen městskou policii, která zde provádí častější kontroly, ale také majitele objektu o zjednání nápravy," sdělil chebský starosta Petr Navrátil.

„Podle informací Českých drah byl objekt původně zabezpečen oplocením z vlnitého plechu a standardně vyplněnými okenními a vstupními otvory. V návaznosti na skutečnost, že zabezpečení bylo narušeno a objekt užívaly cizí osoby, je v současné době realizováno výběrové řízení na úklid tuhého komunálního odpadu v objektu a zabezpečení vstupů do objektu včetně uzavření proluky mezi zděnými objekty," poznamenala mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Cílem je vyloučit možnost pobytu cizích osob a eliminace tvorby nové skládky.

„Za toto rychlé řešení děkuji kompetentním pracovníkům Českých drah," dodal starosta města Petr Navrátil.

V chebských ulicích bezdomovců výrazně přibylo například poté, co došlo k demolici kláštera u chebského sídliště Spáleniště, a tak se v centru města lidé setkávají s lidmi bez domova stále častěji. Druhým místem, odkud do města nyní bezdomovci přicházejí, jsou kasárna na Zlatém vrchu, která se také postupně poroučí k zemi. Pozor by si podle odborníků měli také lidé dát na to, zda bezdomovcům věnují nějaké peníze.

„Ta částka, kterou lidé bez domova od lidí dostanou, je tak malá, že nikdy nemůže pomoci tomu člověku žít lépe, a nejčastěji získané peníze použijí na nákup alkoholu," sdělil chebský psycholog Ján Pobežal.

„Tudíž by si měli lidé opravdu rozmyslet, zda jim peníze věnovat, či nikoliv. Navíc v Chebu mají lidé bez domova možnost žít v azylovém domě farní charity a s pomocí tamních pracovníků se mohou opět začlenit do společnosti. Ale protože tam nemohou popíjet alkohol, dochází jich tam většinou velmi málo," dodal Ján Pobežal.