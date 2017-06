S „motorovkou“ se umí pořádně ohánět

Prameny - Odvětvování kmene, řezání na koze nebo na podložce a spoustu dalších dovedností museli ukázat soutěžící už třetího ročníku Prapily v Pramenech.

Srandamač dřevorubců se v Pramenech začal pořádat před dvěma lety na popud místních obyvatel, kteří chtěli maličkou obec více stmelit. O tom, že se to podařilo, svědčí fakt, že se do klání Prapila aneb Pramenská pila hlásí stále více soutěžících. „V letošním roce jsme měli sedmnáct adeptů na vítěze,“ informoval za organizátory Jiří Bartůněk. Na akci se podílel nejen on, starostka obce Michala Málková a Vlastimil Přerost, ale také řada ochotných Prameňáků, kteří neváhali přiložit ruku k dílu.



Fakt, že s motorovou pilou to umí jen pořádní chlapi, stejně jako v předešlých ročnících vyvrátila Jana Tremlová, která dokázala s mužskou přesilou úspěšně držet krok. Vítězem letošního ročníku se stal Matěj Pešek, který o jeden bod sesadil z trůnu vítěze obou předešlých ročníků Michala Kunu, jenž se tentokrát musel spokojit s druhým místem. „Na třetí příčce se umístil Leoš Gurniak,“ řekl Jiří Bartůněk.

O zábavu diváků se tentokrát nepostarali jen zruční dřevorubci, ale také Pramenský trojboj. Adepti na krále divácké soutěže museli ruční pilou uříznout polínko, co nejpřesněji ho hodit na cíl a poté ještě zatlouct hřebík.



Ti, kteří třetí ročník nestihli, nemusí zoufat. Organizátoři už letos slibují, že příští rok se uskuteční čtvrtá Prapila. „Samozřejmě, další ročník Prapily bude, a to i díky sponzorům, kterým patří náš dík,“ dodal Jiří Bartůněk.