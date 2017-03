Sestřičky by mohly studovat přímo v Karlovarském kraji

Cheb - Sestřičky by už nemusely jezdit za bakalářským titulem až do Ústí nad Labem. V kombinované formě by mohly studovat v Chebu, případně v jiném městě Karlovarského kraje.

„Už delší dobu se snažím, abychom měli v Chebu vzdělávání nejen pro ekonomy, ale i další obory, které může Západočeská univerzita v Plzni poskytnout," uvedl děkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a chebský zastupitel Miroslav Plevný. „Jedním z takových oborů, které bychom sem rádi dostali, je všeobecná zdravotní sestra," vysvětlil.

Jednání začala už asi před třemi lety. „S panem Hrkalem, jakožto ředitelem chebské 'zdrávky', jsme usilovali o bakalářské studium v prezenční formě. To se ukázalo jako neprůchodné. Se současnou děkankou Fakulty zdravotnických studií ale máme aktuálně rozjednáno, že by zde reálně mohlo začít fungovat vzdělávání zdravotních sester v kombinované formě," informoval.

Podle jeho slov by byl tento model ideální.

„Znamenalo by to, že by čerství maturanti ze zdravotnické školy nastoupili jako zdravotničtí asistenti do některého zařízení v kraji. S těmito zařízeními by fakulta uzavřela dohodu, že tam budou studenti praxi vykonávat jako zaměstnanci, ale za podmínek, které vyžaduje studijní plán," uvedl Miroslav Plevný a vysvětlil, že studenti musí absolvovat určitý objem praxe, a to na různých odděleních. „Další podmínkou by mohlo být, aby služby nekolidovaly s výukou v kombinovaném studiu," nastínil, jak by to mohlo vypadat. „Byl by to podle mě efektivní model, který by částečně mohl řešit nedostatek zdravotnického personálu i když v tomto případě ne plně kvalifikovaného. Současně by se pracovalo na tom, aby plně kvalifikovaný byl," řekl a zdůraznil, že to ale záleží především na Fakultě zdravotnických studií, ale také ministerstvu. Studenti by pak měli zázemí na chebské 'ekonomce' a učili by se jen 300 metrů odtud na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole v Chebu. Zbylo by tak dovybavit některé speciální učebny, což by přišlo asi na 1,2 milionu korun. Vše ostatní potřebné totiž už na škole je.