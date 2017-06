Skládají se na altán pro pacienty

Mariánské Lázně – Zpříjemnit dlouhodobě nemocným pacientům pobyt v nemocnici. To je cílem projektu Klubu šťastné stáří a mariánskolázeňské nemocnice.

Městská nemocnice v Mariánských LázníchFoto: DENÍK/ Petr Przeczek

V areálu lékařského zařízení vznikne klidová zóna s nekonečnou cestou, okrasnými dřevinami a zahradním altánem. Na ten může prostřednictvím veřejné sbírky přispět kdokoli. „Klub šťastné stáří navštěvuje seniory dlouhodobě hospitalizované na lůžkách následné péče a dlouhodobé lůžkové péče,“ informovala sociální pracovnice mariánskolázeňské nemocnice Lenka Cholínská.

„Právě při těchto návštěvách bylo jedním z přání seniorů mít možnost posedět venku v přírodě mimo prostory nemocničního pokoje,“ uvedla. A proto vznikl společný nápad získat finance prostřednictvím příspěvků veřejnosti a obyvatel Mariánských Lázní pomocí projektu a pořídit v prostorách areálu nemocnice zahradní altán.“

Zastřešený altán bude přispívat nejen k relaxaci a odpočinku, ale také k zajištění duchovních potřeb pacientů a zázemí pro společenské akce nemocnice. Klub uvažuje také o tom, že by v altánu uskutečňoval výstavy a používal ho jako zázemí pro práci se seniory. „Na pořízení altánu je potřeba vybrat částku 130 tisíc korun,“ přiblížila Lenka Cholínská. „Altán bude slavnostně vysvěcen 10. října v rámci Světového dne duševního zdraví,“ dodala sociální pracovnice.

Do budoucna by se Klub šťastné stáří chtěl pustit také do vybudování odpočinkové zóny v nevyužívaném prostoru za nemocnicí. V těchto místech by měly být umístěny lavičky a provedena parková úprava.