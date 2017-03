Školáci trénovali s olympijským vítězem Svobodou

Aš - Jedinečný den za sebou mají děti ze základní školy a mateřské školy v ašské Okružní ulici. Nesl se ve znamení sportování s olympijským vítězem z Londýna v moderním pětiboji Davidem Svobodou.

„Škola splnila všechny náročné podmínky k zapojení do této jedinečné nabídky a zařadila se do řady 187 škol, z kterých pak bylo vylosováno 15 šťastných,“ informoval Pavel Klepáček, místostarosta Aše. „Akce byla pojata jako sportovně-tréninkový den, určený pro žáky a žákyně této školy, přinesla však závodníkům i divákům mnoho dalších neopakovatelných dojmů a zážitků,“ popsal.



Školákům se věnoval vynikající sportovec a reprezentant ČR, několikanásobný medailista a účastník olympijských her, mistrovství světa i Evropy, ale hlavně olympijský vítěz z Londýna 2012 v moderním pětiboji David Svoboda.



Organizace sportovního dne byla podle místostarosty velmi náročná, a tak si poděkování zaslouží všichni, kteří se na ní podíleli.



Akce se konala v rámci programu s názvem Sazka olympijského víceboje - Trénink s olympionikem na palubovce sportovní haly vzácného hosta.