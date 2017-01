Starosta Chebu zůstává dál v čele města

Cheb - Starosta města Chebu Petr Navrátil i nadále zůstává v čele města. Ačkoliv ho chtěla opozice na mimořádném jednání odvolat kvůli obvinění v kauze ROP Severozápad, nakonec se tak nestalo. V tajné volbě pro jeho odvolání totiž hlasovalo pouze 12 zastupitelů, což nebyla nadpoloviční většina. Zastupitelstvo v Chebu má celkem třicet členů.

Mimořádné jednání svolal starosta města na žádost jedenácti členů opozice a jediným bodem bylo právě jeho odvolání. Z celkových třiceti členů zastupitelstva se jich zúčastnilo pouze 26. Chyběli tři lidé z opozice a Daniela Seifertová z koaličního hnutí ANO. „Opozice v žádném případě není kompetentní k tomu, rozhodovat o vině a nevině starosty," sdělil na začátku jednání Miroslav Plevný z opoziční strany VPM Alternativa. „Byl ale obviněn, i vzhledem k rozhodnutím, která starosta v poslední době učinil a která se nám nelíbí, je to věc koalice, zda chce vládnout městu po boku obviněného starosty," podotkl Plevný.

Opozice také oponovala tím, že Petr Navrátil po obvinění pozastavil své působení v ČSSD, aby nepoškodil značku ČSSD, ale starostou zůstal.

Další členy jednání zaskočila malá účast.

„Podivuji se nad tím, že ti, kteří jednání svolávali, tak jich tu dnes významná část chybí, a z celého jednání tak udělali frašku," sdělil na jednání Tomáš Linda z ODS. „Troufám si tvrdit, že tato stávající koalice je to nejlepší řešení, které nabídly výsledky voleb, a jsem přesvědčen, že je Petr Navrátil nevinný," podotkl Linda.

Nevinný se cítí i sám starosta města. „Byl jsem vyzýván, abych odstoupil sám, Bohuslav Sobotka prohlásil, aby každý pečlivě zvážil, jestli zůstat ve funkci. Já jsem to pečlivě zvážil a považuji se za nevinného. Kdybych odstoupil sám, mohli by to mnozí chápat jako přiznání viny," podotkl Petr Navrátil. „S výsledkem jednání spokojený nejsem, protože hlasování nedopadlo v rámci zájmů občanů města," sdělil Miroslav Plevný. „Přesto si dál stojím za tím, že městu Cheb neprospívá, že máme v čele obviněného starostu. Nevylučuji, že budeme o jeho odvolání hlasovat i v budoucnu."