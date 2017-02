Statečný muž zachránil chlapce z ledové řeky Ohře

Cheb - Obrovské tragédii zabránil Milan Kolouch z Chebu. Pod dvouletým Patrikem se propadl led a on spadl do ledové Ohře. Jeho zachránce ocenilo i vedení města.

Hlavní roli při záchraně dvouletého Patrika sehrál právě Milan Kolouch z Chebu, který okamžitě skočil do vody a chlapce po chvíli vytáhl. Jméno zachránce není především fanouškům fotbalu určitě neznámé. Jde o bývalého prvoligového hráče a později také trenéra chebských fotbalistů. Přestože se zpráva o události začala městem rychle šířit a lidé panu Kolouchovi vyjadřovali hlavně prostřednictvím sociálních sítí obdiv, sám zachránce na svém jednání nevidí nic až tak výjimečného. „Na mém místě by to udělal každý. Odehrálo se to hrozně rychle. Na nic jsem nečekal a skočil pro toho malého do vody. Byl asi sedm osm metrů od břehu. Rukama se držel okolního ledu a z vody mu koukala jenom hlava. Přibližoval jsem se k němu opatrně, abych nepoškodil led a kluk neskončil celý pod vodou. Až s odstupem času mi došlo, že se mohla stát hrozná tragédie. Klučík je naštěstí v pořádku. Ani jsem nečekal, že by tahle událost vyvolala takovou reakci mezi lidmi, hlavně na Facebooku. Ten já nepoužívám, takže jsem se to dozvěděl zprostředkovaně od známých," popsal celou situaci i to, co následovalo, Milan Kolouch.

Skromný zachránce váhal i nad tím, zda přijme pozvání na chebskou radnici, kde mu chtělo vedení města za jeho čin poděkovat.

„Jsem rád, že jsem panu Kolouchovi mohl za záchranu dětského života osobně poděkovat a symbolicky mu předat keramického anděla. Bylo to velmi milé setkání," řekl starosta Petr Navrátil.

A jak se vše odehrálo podle maminky zachráněného chlapce? „Šli jsme se projít. Dcerku jsem měla v kočárku a syn šel vedle nás. Najednou se rozeběhl k řece a začal utíkal po ledu. Běžela jsem hned za ním a najednou vidím, že se propadl. Vzápětí jsem se probořila i já. Vytáhla mě nějaká paní a mého syna ten statečný pán. Byla to hrozná rychlost a šok. Pánovi jsem stačila akorát poděkovat," popsala maminka malého Patrika.