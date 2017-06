Štolou do nitra sopky

Cheb - Na vlastní oči spatřit vnitřek vyhaslého vulkánu. To je zážitek, na který se mohou začít těšit lidé nejen z Karlovarského kraje.

Seismologové spolu s horníky totiž začali prohlubovat další metry takzvané Goethovy štoly v sopce Komorní hůrka. Do 180 let starých důlních cest by se lidé mohli podívat už v průběhu září. Zatím mají odborníci na hornické práce 300 tisíc korun. „Začali jsme vchod do štoly hloubit pomocí bagru, což nám značně usnadnilo a hlavně urychlilo práci,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. „Hned prvních pět metrů osadíme důlními výztužemi a následně už budeme pokračovat v důlních pracích v podzemí vyhaslé sopky,“ vysvětlil Milan Brož.

Aby mohli geologové pokračovat v důlních pracích, musejí současnou vyhloubenou díru zasypat. A pak už budou pokračovat v hloubení staré cesty pod povrchem pomocí krumpáče, lopat a podobně.

„Horníci budou pokračovat v úhlu přibližně třiceti stupňů pod sopku Komorní hůrka a měli by postupně narazit až na hlavní štolu v podzemí,“ informoval Milan Brož.

Vyhloubenou horninu, kterou budou muset odborníci vykopat, budou ven vyvážet pomocí vrátku, což je jednoduchý naviják.

„Všechny práce se uskuteční podle všech důlních standardů,“ poznamenal Milan Brož.

První metry historické štoly pod Komorní hůrkou by se pro zájemce otevřely už na konci září, kdy se ve Františkových Lázních uskuteční i odborný seminář.

„Až budou všechny práce hotové, osadíme samozřejmě chodbu bezpečnostními lampami, které návštěvníkům pomohou si vnitřek chodby důkladně prohlédnout. A především i horninu vyhaslé sopky. Světla budou s velkou pravděpodobností napájené z akumulátorů a světla by měla být zhotovena z LED diod,“ vysvětlil seismolog Brož.

Kvůli bezpečnosti lidí nebudou moci do štoly vstupovat zájemci volně, ale vždy bude u vstupu do podzemí přítomen odborník. Ten také zajistí, aby si lidé na hlavu vzali helmu.

„Volně přístupný bude i do budoucna pouze ten portál, jako je tomu dnes, ale následně bude vchod pod vulkán ohraničen a zabezpečen mříží. Přece jen se jedná o důlní prostor, který musí být bezpečnostně zajištěný,“ okomentoval Milan Brož.

Celkem by měli odborníci vyhloubit štolu dlouhou asi třicet metrů. Záleží na tom, kdy dosáhnou vulkanických hornin.

Kompletní důlní práce skončí přibližně za tři roky.