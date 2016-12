Štolu pod sopkou zpevní výztužemi

Cheb - Přípravy na otevření Goethovy štoly v úbočí vyhaslé sopky Komorní hůrka u Chebu nekončí ani v těchto dnech. Seismologové si již nechali přivézt ke Komorní hůrce důlní výztuže, které následně umístí do chodby pro veřejnost. Pokud vše půjde podle plánu, mohli by se do prvních několika metrů podívat lidé už na konci příštího roku.

SEISMOLOG Milan Brož z Geofyzikálního ústavu představil důlní výztuže, které vyplní vstup do Komorní hůrky. Foto: Deník/(bur)

„Důlní výztuže, které jsme si nechali k sopce přivézt, se používají pro profesionální důlní díla, takže budoucím návštěvníkům Goethovy štoly tak zajistíme plnou bezpečnost," vysvětlil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Aby cesta do chřtánu vyhaslého vulkánu nevypadala jako velké sklepení, použijí seismologové v určitých částech cesty i průhledy, aby si lidé mohli horniny v podzemí prohlédnout. „Předpokládáme také, že bychom výztuže umístili až do míst historických chodeb, které se pod sopkou nachází a které zřejmě budou vyskládané kamením, protože tak se v historii důlní díla zpevňovala," sdělil Milan Brož. Kolik výztuží se bude muset pro vstup do štoly umístit, není dosud jasné. „I přes všechna měření, která jsme na vulkánu provedli, se nám bohužel nepodařilo zjistit, zda jsou důlní historické cesty pod sopkou stále průchodné, anebo jsou všechny zavalené. Chodby se nachází v hloubce 17 metrů pod povrchem, takže v jakém stavu přesně jsou, zjistíme, až na ně narazíme," vysvětlil Milan Brož. Pomocí historických chodeb, které nechal před téměř 200 lety vykopat Kašpar Maria hrabě ze Šternberka na popud básníka a přírodovědce Johanna Wolfganga von Goetha, se prokázalo, že je kopec opravdu sopečného původu. „Štola, kterou se chystáme otevřít, bude na konci svého vzniku jednosměrná. To znamená, že lidé se v ní nebudou moci míjet. Jedna skupina lidí pokaždé zavítá dovnitř, prohlédne si štolu, a až vyjde ven, půjde dovnitř druhá skupina lidí," informoval Milan Brož. Aby se však lidé v chodbě mohli některým novým příchozím vyhnout, vytvoří uvnitř geologové i speciální výklenky. Během několika měsíců se na sopce vystřídalo několik odborníků, kteří zde provedli měření, a nakonec i dorazili horníci, kteří začali prokopávat začátek cesty pod povrch. I když se jim povedlo odkopat přibližně 10 metrů, prokázalo se, že se v těch místech v historii horníci pohybovali. „Našli jsme tam úlomky starých cihel, našli jsme tam náznaky toho, že tam tehdejší lidé srovnávali některé kameny, takže nás tyto průzkumné práce potěšily, protože nás utvrdily v tom, že jsme na správné cestě," poznamenal Milan Brož. Místo prozkoumal také i archeolog z Muzea Cheb, který však zatím žádnou archeologickou perličku neobjevil. Dobrou zprávou však je, že až se štola pro veřejnost otevře, výška vstupu bude běžná, takže by se lidé nemuseli ani zbytečně krčit. Výška štoly by měla být 180 centimetrů. V prvních metrech museli horníci při hloubení používat lopatu a krumpáč, v další fázi se však počítá s tím, že seismologům Agentura ochrany přírody a krajiny povolí použít na hloubení štoly malý bagr, kterým by se práce urychlily a usnadnily. Součástí hloubení Goethovy štoly bylo i měření přístrojem georadarem. Tím odborníci prověřili vstupní parametry štoly, to znamená, jakým způsobem štola zapadá z povrchu do hloubky. Měření jim tak usnadnilo zjistit přesný směr štoly. Pokud vše půjde podle plánu a nenastanou nějaké komplikace, dočkají se lidé otevření celé této unikátní štoly do podzemí zřejmě za tři roky.

Autor: Jan Buriánek