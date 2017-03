Studenti si prohloubí znalosti ruštiny

Cheb – Prohloubit vztahy mezi městem Cheb a Nižním Tagilem chce chebská radnice. Proto se i v letošním roce chebští studenti oboru kuchař – číšník na integrované střední škole zúčastní praktického výměnného pobytu v Nižním Tagilu.

Do Chebu naopak přijedou ruští studenti. „Město dlouhodobě tento projekt a tuto spolupráci podporuje a v letošním roce ho podpoří částkou 180 tisíc korun,“ sdělil chebský místostarosta Zdeněk Hrkal. Do Nižního Tagilu vyjede celkem šest studentek a šest studentů, dva pedagogové a tři zástupci města Chebu.

„Na praxi poletí všichni zmínění v květnu, anebo na začátku června letošního roku. A stráví tam celkem tři týdny,“ podotkl Zdeněk Hrkal.

Myšlenka na vytvoření podobné spolupráce přitom vznikla ve městě už před patnácti lety. Pět let se hledaly nejsnazší cesty, jak tuto výměnnou praxi zařídit, a od roku 2007 funguje spolupráce na obou stranách. „Na místě se většinou chebští studenti domluví velmi pohotově rusky, protože mnoho z nich, kteří do Nižního Tagilu vycestují, má praxi v lázeňských hotelech například ve Františkových Lázních, kde se s ruskou klientelou setkávají, takže to pro ně není velký problém,“ podotkl Zdeněk Hrkal. V posledních letech je stále větší zájem o ruštinu i v českých školách, a tak se tento jazyk do povědomí studentů vrací. V minulosti se ruští studenti v Chebu zúčastnili nejen výměnné praxe v oblasti stravování, ale také v oblasti hudební. Několik z nich se například zúčastnilo praxe na Houslařské škole při Integrované střední škole Cheb.