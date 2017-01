Studenti vyšlou do oblak sondu

Cheb - Sondu, která bude při sestupu z několika set metrů nad zemí měřit různé veličiny, sestrojují již podruhé studenti Gymnázia Cheb. Po cestě k nebesům bude sonda měřit například teplotu anebo tlak. Na jejím sestavení pracovali čtyři studenti několik týdnů.

ČÁST SONDY, kterou čtyři studenti Gymnázia Cheb vyšlou pomocí dronu do oblak, aby tam změřila několik různých veličin, prezentoval student Ondřej Hejzek. Foto: Foto: Deník/Jan Buriánek

„Získaná data bude sonda odesílat rádiovými vlnami do pozemní stanice a následně se údaje vyhodnotí a přednesou před odbornou porotou v rámci semifinále soutěže CanSat," vysvětlil student David Rendl.

Sonda z Chebu bude mít obrovské množství senzorů, jako je například magnetometr, senzor UV záření a teploměry pro měření vnitřní i vnější teploty. „Uvažujeme, že by sestrojená sonda byla vybavena ovladatelným padákem a GPS a přistála by na místo určení. Svou velikostí se sonda vejde do plechovky od limonády, kterou jsme si vytiskli na 3D tiskárně," doplnil David Rendl. Spolu s ním na sondě pracovali Ondřej Hejzek, Šimon Jelínek a Václav Šíp.