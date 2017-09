Supi si vybrali k mezipřistání komín

Sokolov - Pozdvižení zažili pracovníci sokolovské chemičky, když se jim na komíně usadili dravci nemalých rozměrů. Minulý týden ve středu zpozoroval jeden ze zaměstnanců tři velké ptáky, kroužící okolo komína. Dva z nich se na něm pak usadili.

To byl moment pro pohotového fotografa, který neváhal a přijel dravce vyfotit. Z fotek je patrné, že se jedná o supy. Lidé o nich mluvili jako o supech bělohlavých, ti jsou z jejich řad nejznámější. Po odeslání fotek ornitologům se sešlo několik teorií. „Spíš si myslím, že je to sup hnědý neboli Aegypius monachus. Žije v jižní Evropě. Jestli byli tři, tak bych řekl, že rodiče učili létat mládě a zatoulali se sem,“ řekl ornitolog Ota Huml.

Bohužel nelze z fotografií vyvodit velikost dravců, takže jejich věk a velikost můžeme velmi špatně odhadovat.

„Podle všeho je to opravdu sup hnědý. Je možné, že to jsou mláďata, ale těžko říct. Co tady dělají, je záhadou. Možná je sem zavál teplý vzdušný proud. Každopádně gratuluji! Tyhle dravce volně žijící v naší republice nepotká kdekdo,“ dodal ornitolog Zdeněk Machař.

Supi vydrží hodiny kroužit na obloze, využívajíce stoupavé vzdušné proudy, aby vypátrali uhynulé zvíře. Vzhledem k počasí a povětrnostním podmínkám poslední doby je opravdu reálné, aby je nějaký proud dovedl až sem.

Sup hnědý je dravý pták, který se živí mršinami, převážně středními a velkými zdechlinami savců. Dorůstá délky až jednoho metru, přičemž rozpětí křídel může dosáhnout až tří metrů. Na obloze, v našem případě na komíně, ho tedy nepřehlédneme.

Co na sokolovském komíně dělali, zůstane nejspíš záhadou. Žádná zoologická zahrada, záchranná stanice ani soukromý chovatel tyto supy nepostrádají. Od nejbližšího místa, kde se sup hnědý běžně vyskytuje, leží Sokolov přes tisíc kilometrů. Supi z komína byli podle všeho opravdu divocí.

Možná se mláďata vydala na výlet, možná rodiče učili svého potomka létat. Jestli se opeření cestovatelé ztratili, nebo plánovaně navštívili náš kraj, to se asi nikdy nedovíme.