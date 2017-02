Tanečníci mají za sebou skvělou sezónu

Cheb - Perfektní sezónu za sebou mají chebské mažoretky z tanečního studia Magic Star. Kromě spousty medailí zazářily i na mistrovství Evropy. Co chystají na tento rok a co musí splnit ti, kteří se chtějí přidat, si Deník povídal s vedoucí Magic Star Jaroslavou Novotnou.

Minulý rok byl pro Magic Star úspěšný. Co vše se vám povedlo?

Loňský školní rok byl pro nás opravdu velmi úspěšný. Naše studio zabodovalo nejen na pohárových soutěžích, ale též na celorepublikových mistrovstvích. Zúčastnili jsme se deseti soutěží, s celkem 95 starty, po celé České republice a výsledky byly excelentní! Obsadili jsme 75 medailových pozic: 26x zlato, 24x stříbro, 25x bronz. Největším úspěchem pro nás ale byl postup na mistrovství Evropy do Maďarska. I tam se nám zadařilo a získali jsme titul I. vicemistr Evropy, 2x II. vicemistr Evropy a tři 4. místa.

Jste na všechno sama, nebo vám někdo pomáhá?

Mám jednu lektorku Dominiku Jílkovou, která trénuje svoji třídu seniorek v show dance a věnuje se choreografiím pro sóla, dua a miniformace. Ve třídě Barbínky, kde jsou děvčátka ve věku od dvou do čtyř let, mám asistentku Renču Volfovou. Co se týká soutěžních klání, mám svůj ověřený a odborný doprovod, který se o děti stará, samozřejmě se mnou, po celou dobu soutěže. Bez nich bychom v takovém počtu opravdu nemohli nikam odjet. Pro nás je ale velmi důležitá také finanční pomoc. Velkou část musí rodiče platit sami. Bez finanční podpory města Cheb, které nám každoročně přispívá na chod, bychom nemohli fungovat. Tímto bych mu chtěla opravdu moc poděkovat. Právě díky městu Cheb a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jsme mohli odjet na mistrovství Evropy do Maďarska a ulehčit finanční situaci rodičům.

Řekněte, jaké máte plány na tento rok?

V letošním roce jsme se stali členy několika mažoretkových svazů. Plán letošních soutěží je opravdu nabitý. První taneční soutěž nás čeká již 19. března v Plzni, kde budeme bojovat o postup na Mistrovství Čech Skupina roku. A hned 25. března pojedeme do Dubňan, kde se budeme snažit co nejvíce uspět a třeba se nám zase podaří nějaká medailová pozice a tím postup na mistrovství Evropy, tentokrát do Bulharska. Momentálně je v jednání i uskutečnění taneční akademie ve sportovní hale, ale to se vše bude odvíjet od našich postupů a umístění. Bohužel, vzhledem k nedostatku financí se budeme muset rozhodnout, co je pro nás prioritou.

Kolik tanečníků vlastně celkem máte?

V letošním školním roce máme všechny taneční třídy plně obsazené. Celkový počet děvčat a chlapců je 110. Vše máme rozdělené dle věku a zaměření. Barbínky 2 až 4 roky, Bublinky 4 až 6 let to jsou třídy mažoretkové a přípravné, Panenky 6 až 7 let, Zlatíčka 8 až 11 let, Princessky 12 až 20 let soutěžní mažoretkové třídy, Show dance I a Show dance II třídy taneční a soutěžní, které navštěvují i chlapci. Star. Pak třída pro dospělé, především rodiče, kteří nechtějí být pozadu za svými dětmi. A nakonec třída, kde máme sóla a dua.

Pokud by měl někdo zájem se k vám přidat, co musí udělat?

Máme stránky na FB STS MAGICSTAR, kde se o nás vše dozví, nebo může přijít kterýkoliv den za námi do tělocvičny. Věk nehraje vůbec roli, vždy najdeme možnost, kam dítko zařadit.

A co vy a tanec? Jak dlouho se mu věnujete?

Já jsem jako dítě bohužel nikdy neměla možnost tančit. Jediné, co jsem si vždy přála, bylo tancovat a učit v mateřské škole. Nikdy by mě nenapadlo, že to dokážu spojit dohromady. Moje story o tom, jak jsem se dostala k tancování, by bylo možná na celý velký článek (smích). Vzpomínám si, že už jako malá holka jsem toužila tancovat, pořád jsem si něco zkoušela a bez muziky jsem si neuměla život představit. A když pominu opravdu velmi dobrý vztah k dětem, mám pocit, že to mám asi především v genech. Můj táta byl velmi úspěšný taneční mistr z Chebu. Dlouhou dobu jsem to tajila, protože jsem si chtěla svou pozici vybudovat sama a nemít, jak se říká, cestu vyšlapanou. A to se mi povedlo. Studio jsem otevřela v roce 2000-2001. To mi zní až neuvěřitelně… Prošla jsem si dobrým i zlým, ale stálo to za to a pořád stojí. Ty děti jsou totiž největší výhrou v mém životě.

Máte ještě nějakého koníčka, nebo relaxujete při tanci?

Bohužel na to mi opravdu nezbývá čas. Tato práce není jen o tom, jít odpoledne do tělocvičny, zatančit si s dětmi, vymyslet kousek choreografie nebo probrat s dětmi, co je trápí. Je to spousta práce okolo, třeba jen stříhání muziky, které zabere třeba i několik dní. Víkendy mimo domov a třeba i vložené tréninky v době volna a prázdnin. Tahle práce není totiž až tak fyzicky náročná jako psychicky, a to velmi. Protože nepřejících lidí je stále víc a víc. Ale přesto nejvíc relaxuji se svými dětmi, v tomto období třeba na lyžích a v létě u vody. Velmi ráda si taky jdu zatančit někam mimo, kde mě učí někdo jiný a já jsem v pozici těch, které celý rok mučím (smích).