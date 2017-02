Tělocvična má speciální povrch

Dobrá Voda - Je to teprve první ročník České ceny za architekturu (ČCA) a Karlovarsko už má první zářez. Ocenění získal klášter Nový Dvůr v Dobré Vodě u Toužimi. Akce je otevřena architektonickým realizacím za posledních pět let a do finálové osmice se dostal ze 475 přihlášených prací.