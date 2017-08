Trhy mají v lázních úspěch, v Aši se teď budou konat jen jednou měsíčně

Chebsko - Kdy a kde budou mít farmářské trhy úspěch, to je těžké odhadnout. A to i pro jejich zkušené organizátory. Například v Chebu se zatím neujaly, oproti tomu ve Františkových či Mariánských Lázních mají úspěch.

Farmářské trhy. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Po úspěchu dvou zkušebních farmářských trhů ve Františkových Lázních se budou tyto trhy konat pravidelně, a to jedenkrát za dva týdny, vždy v sudý týden v neděli,“ informoval jednatel trhů Radek Aleš mladší. Místo konání i prodejní doba zůstávají zachovány a budou se konat vždy od 9 do 13 hodin v Ruské ulici. Ty nejbližší jsou naplánované na tuto neděli 27. srpna.



Trhy Aleš organizují také trhy v Mariánských Lázních, a to aktuálně každou sobotu od 9 do 13 hodin v parku Střed u objektu CupVital.



„Kvůli menšímu zájmu zákazníků budou pondělní trhy na Poštovním náměstí probíhat už jen jednou měsíčně, namísto dosavadních dvou prodejních dnů v měsíci,“ řekl k současné situaci ve městě mluvčí ašského městského úřadu Milan Vrbata. „Termíny Ašských trhů tak jsou 28. srpna, 25. září, 23. října, 20. listopadu a 18. prosince. V tyto, ale i ostatní pondělní termíny je Poštovní náměstí dle platného Tržního řádu k dispozici nadále zdarma také dalším prodejcům,“ doplnil.