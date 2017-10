Tříděním ušetří stovky korun

Aš – Ještě více zatraktivnit třídění odpadu se chystá město Aš. Obyvatelé města by tak mohli ušetřit na poplatku za odpad ještě o několik stokorun více než dosud.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Pytlový sběr odpadu funguje ve městě již několik let, ale je do něj přihlášeno málo lidí. Nyní se tak vedení města rozhodlo sběr ještě více podpořit. Pokud vše půjde podle plánu, nových výhod se lidé dočkají v příštím roce. „V návrhu je zdvojnásobení úlev, tedy již nikoliv 2,50 koruny za 1 kilogram plastů a 0,80 koruny za 1 kilogram vytříděného papíru, jako je tomu dosud, ale 5 korun za 1 kilogram plastů a 1,60 koruny za 1 kilogram papíru odevzdaných v označených pytlích,“ sdělil mluvčí města Aše Milan Vrbata.



Další změnou je zvýšení maximální úlevy z poplatku za odpad z nynějších 500 korun na 600 korun. „Ušetřil-li tedy nyní poplatník na ročním poplatku za takto tříděný odpad například 200 korun, v příštím roce by měl při stejné hmotnosti vytříděného odpadu ušetřit již 400 korun,“ vysvětlil Milan Vrbata.



Změny budou promítnuty do návrhu nové obecně závazné vyhlášky O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahradí nyní platnou vyhlášku. Nová norma bude předložena zastupitelům ke schválení tak, aby platila již od ledna 2018.



„Pytlový systém je založený na identifikaci obalu s vytříděným odpadem za pomoci čárového kódu, díky čemuž dokáže rozeznat jednotlivého poplatníka a umožňuje tak snížit platbu za odpady. Ta činí 600 korun za osobu a rok. Svou adresností účastníky pobízí také ke kvalitnímu třídění,“ informoval Milan Vrbata.

Systém byl zaveden v roce 2013, kdy se účastníkům podařilo vytřídit 13 tun plastů a 38,5 tuny papíru. V roce 2014 to bylo už 17 tun plastů a 51 tun papíru, v roce 2015 18 tun plastů a 49,5 tuny papíru, v roce loňském pak 21 tun plastů a 53 tun papíru. Za celé období bylo vytříděno 69 tun plastů a 192 tuny papíru.



„Výsledky sběru papíru a plastů v rámci pytlového systému jsou za loňský rok nejlepší za celou existenci tohoto doplňkového způsobu třídění odpadů v Aši. Zapojeno je ale dosud malé procento poplatníků. Věříme, že při zdvojnásobení úlev za obě komodity a zvýšení maximální částky úlevy z ročního poplatku za odpad se do pytlového systému aktivně zapojí další spoluobčané,“ poznamenal mluvčí Aše Milan Vrbata.