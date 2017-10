Unikátní přístavbu knihovny může podpořit veřejnost

Cheb – Dva oddělené objekty, chybějící bezbariérový přístup a malý výběr volných knih. To jsou jen některé nedostatky, které každodenně řeší čtenáři Městské knihovny v Chebu.

Takto by mohla v budoucnu chebská knihovna vypadat.Foto: MÚ Cheb

Proto se už několik měsíců uvažuje o její rekonstrukci. Město už má zpracovaný úvodní koncept, ze kterého je patrné, jak by stavba mohla vypadat. Nyní by mohli přístavbu knihovny podpořit i sami občané města Chebu.



Přímo na webových stránkách knihovny se nachází podpisový arch, kterým mohou lidé stavební akci podpořit.



„Cílem této výzvy (pro každého nad 15 let) je získat na svou stranu také veřejnost, respektive nezůstat u toho, že si novou knihovnu snad přejí jen knihovníci,“ sdělila ředitelka Městské knihovny v Chebu Martina Kuželová.

Široká veřejnost se téměř každým dnem ptá, jak to vlastně s přístavbou knihovny vypadá.



„Již úvodní koncept A69 – architekti si v soutěži Stavby Karlovarského kraje 2015 vysloužil 1. místo u odborné poroty i veřejnosti. Občané teď tedy mohou naše snažení ještě posílit,“ vysvětlila Martina Kuželová.

Hlasovací akce k podpoře rozvoje Městské knihovny v Chebu začala na pořadu Jana Svěráka.



„Nositelem hlasu číslo 1 pro realizaci zmíněného projektu se tak stal právě tento úspěšný režisér a scenárista. Moc děkujeme a stejně děkujeme i za všechny další hlasy. Šance, aby rovněž naše instituce odpovídala standardům knihovny 21. století, se může zvýšit,“ podotkla Martina Kuželová.



Podpisové archy jsou kromě internetu k dispozici i přímo v budově knihovny, kde je budou vyplněné knihovníci i shromažďovat. Navíc je možné arch podepsat i v chebském infocentru. Hlasování skončí 1. adventní nedělí.