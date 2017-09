Úředníci musí opustit radnici

Mariánské Lázně - Špatný stav radnice stále trápí Mariánské Lázně. Zastupitelé jednají v náhradních prostorech a některé odbory se musely přemístit.

Radnice v Mariánských Lázních. Foto: Deník/ Lukáš Maďa

Teď šedesátku úředníků čeká stěhování do náhradních prostor. Přesto město stále neví, jestli bude výhodnější postavit radnici novou, nebo rekonstruovat stávající budovu. Návrh na to, aby se k problému vyjádřili občané, neprošel. Radnici v dohledné době opustí více jak polovina úředníků. Ti zřejmě skončí v budově bývalého internátu poblíž městského úřadu. „Objekt patří Karlovarskému kraji,“ informoval starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák. Město v současné době dojednává podmínky pronájmu.

Úředníci, kteří dosud byli v části zadního traktu radnice, by se měli přestěhovat na podzim. Právě část zadního traktu je nejvíce zasažena dřevomorkou, proto se město musí pustit do rekonstrukce této části. Opravy kanceláří vyjdou na dva miliony korun. „Opravíme část zadního traktu a pak uvidíme, co dál,“ uvedl starosta. Pomoci by v tom měla studie. Ta měla být původně hotová už na zářijové zastupitelstvo. Město ale chtělo stav budovy zpracovat opravdu detailně. „Doufáme, že bude hotová do konce letošního roku,“ řekl starosta. Jak se bude vyvíjet situace dál, tedy není zatím vůbec jasné.

Na zasedání zazněl i návrh na referendum o zachování radnice nebo postavení nového správního centra. To se ale nesetkalo s pochopením. Zastupitelé argumentovali tím, že občané nemají dostatek informací k tomu, aby se mohli objektivně rozhodnout. „Myslím, že základní otázka stojí na tom, jestli lidé chtějí mít radnici tady, nebo ne,“ sdělil Petr Třešňák, který návrh předkládal.