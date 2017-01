V chebské nemocnici se novorozeně k matce vrátí pár vteřin po porodu

Cheb – První hodina po narození je asi nejvíce zranitelným obdobím v životě člověka. Dnes už sice není až tak důležitá z hlediska přežití, ale časný kontakt matky s dítětem významně ovlivňuje řadu věcí – například formování vazby mezi matkou a dítětem nebo délku kojení.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

I proto začala chebská nemocnice nabízet možnost, že se miminko k mamince vrátí takřka hned po porodu. „Tradičně to funguje tak, že dítě po porodu mamince vracíme tak do 15 minut. Mezitím se kontroluje jeho stav, dítě se myje, provádějí se základní vyšetření. Novým trendem je ale dítě od matky vůbec neseparovat,“ řekl primář dětského oddělení chebské nemocnice Ondřej Čapek.



Maminkám nemocnice nabízí možnost, že se k nim dítě vrátí již po několika sekundách.

„Prakticky ihned po porodu dítě položíme mamince na břicho, respektive hrudník a přímo tady kontrolujeme, jestli je všechno v pořádku. Vycházíme z toho, že není až tak důležité, jestli je dítě perfektně vykoupáno nebo namazáno olejíčkem, ale důležité je to, aby bylo co nejdříve u maminky, důležitý je ten kontakt kůže na kůži,“ vysvětlil. „Byli jsme na zkušené u paní doktorky Magdaleny Weberové v havlíčkobrodské nemocnici, která je u nás asi největší propagátorkou tohoto přístupu. Pak bylo důležité pro to získat naše lékaře, sestřičky, zdravotnický personál a samozřejmě i maminky. Byl jsem překvapen, že se to daří poměrně hladce,“ doplnil primář s tím, že tento přístup lze použít u většiny porodů. „Nikoho ale samozřejmě nenutíme. Maminka bude mít třeba už třetí dítě, ty první dvě byly po porodu ošetřeny tradičně, takže z toho nového má trochu strach,“ dodal.