V karlovarské porodnici se rodí více dětí

Cheb, Karlovarský kraj - Dětí se v karlovarské nemocnici rodí stále více. To je ta dobrá zpráva. Ta horší je, že přibývá novorozenců s nízkou porodní váhou a vývojovými vadami. Tento trend bedlivě sledují lékaři na gynekologicko porodním oddělení karlovarské nemocnice, kde lékaři rodičkám a narozeným dětem zajišťují jednu z nejkvalitnější péčí v kraji.

Zdejší porodnici v loňském roce vyhledalo 980 maminek, z toho 57 procent z okresu Karlovy Vary, šest procent z Chebu a 26 procent ze Sokolova. V roce 2011 zde pro srovnání rodilo 775 maminek.

Stoupající počet porodů v karlovarské nemocnici si primář Tomáš Semerádt vysvětluje tím, že část rodičů si uvědomuje kvalitu a vysokou úroveň lékařské péče. „Ta čísla to dokládají," konstatoval. Karlovarská porodnice navíc jako jediná v kraji disponuje vysoce odborným specializovaným pracovištěm, tak zvaným perinatologickým centrem a dokáže se postarat i o novorozence s vrozenými vadami, malou porodní váhou či s vývojovými problémy.

„V celorepublikovém srovnáním na tom nejsme zrovna nejlépe. Místo osmi procent evidujeme přes dvanáct procent těchto nově narozených dětí. Důvodem může být ekonomický stav, tudíž sociálně slabší rodiny, ale také životní styl," upozornil primář Semerádt. Podle Josefa Märze, generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice, roli tohoto specializovaného pracoviště proto nemocnice neustále posiluje.

Dětí s váhou nižší než 2,5 kilogramu se vloni v karlovarské nemocnici narodilo 109. V 61 případech byla zjištěna různě závažná vývojová vada. Dvojčatům zde lékaři pomohli na svět celkem čtrnácti. Žen, které rodily císařských řezem, bylo vloni až téměř třicet procent, což je podle primáře karlovarské porodnice Semerádta také vysoké číslo. nad celostátním průměrem..

Děti se nejčastěji rodí v pondělí a nejvíce jich přichází na svět v osm hodin ráno. Posunul se i věk maminek, nejvíce žen rodí kolem třiceti let. Zajímavý údaj je podle ředitele Märze i to, že 37 procent žen z celkového počtu 980 vloni rodilo poprvé, zatímco 48 procent bylo maminek, které doma mají už šest a více dětí. rodily již nejméně jednou, v 7 případech více než 6x.

Mezi oblíbenými jmény u kluků vloni vedl Jan, Daniel, Jakub, David, Martin a Petr, zatímco u holčiček kralovala Viktorie následovaná Eliškou, Kristýnou, Natálií, Terezou a Emou.

Počty narozených dětí v kraji v loňském roce

V loňském roce se v Karlovarském kraji v Karlovarské krajské nemocnici narodilo 2 520 dětí. Z toho v karlovarské nemocnici 496 a v Chebu 506. 496 dětí přivedli lékaři na svět císařským řezem, dvojčat se celkem narodilo 16.