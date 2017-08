V knihovně se blíží barevný pátek. Tentokrát bude světle modrý

Cheb - Každý první pátek v měsíci pořádá Městská knihovna v Chebu takzvaný barevný pátek.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Dětem i dospělým, kteří do knihovny přijdou v barevně odpovídajícím oblečení, prominou sankce za výpůjčky nevrácené včas. A už příští týden, 1. září, bude na řadě světle modrý pátek. Knihovna má v srpnu otevřeno v pondělí až pátek od 9 do 17 hodin, v oddělení pro děti od 8 do 15 hodin. Od 1. září se půjčovna pro dospělé a studovna s čítárnou opět vrací do běžného provozu a v sobotu 2. září pak již bude v celé knihovně jako obvykle otevřeno.