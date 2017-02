V knihovně se bude mluvit o sebevědomí a sebedůvěře

Cheb - Na sebevědomí dětí se zaměří Zdeněk Okleštěk v přednášce, která se dnes uskuteční v chebské městské knihovně.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Beseda je určená pro rodiče, pedagogy, vedoucí dětských skupin a další zájemce.

„Když se na přednáškách ptám, kdo z dospělých má sebevědomí, většinou zvednou ruku ti, kteří mají hlavně větší sebedůvěru," zmiňuje Zdeněk Okleštěk. „Ostatní nechají mírně poklesnout hlavu mezi ramena. A pokud si troufnou svůj stav zveřejnit, pak uvádějí, že si zrovna dvakrát nevěří a že by to určitě rádi měli jinak…"

Všichni si ale přejí, aby děti určitě sebevědomé byly. Přítomní tak zjistí, co to je sebevědomí a co sebedůvěra. Jaké mohou být a k čemu jsou třeba? Kde je nabýt, co je tvoří a co boří? Jak mohou dospělí sebevědomí dětí ovlivnit? Přednáška se koná dnes od 18.15 hodin a opět bude prostor i na dotazy.