Vánoční trhy budou pod stálou sněhovou přikrývkou

Cheb - S horkou novinkou, která se týká největších vánočních trhů v Karlovarském kraji, přišlo město Cheb. Už teď totiž začalo vedení města plánovat, jak budou trhy vypadat v příštím roce, a zdá se, že se lidé mají na co těšit. V plánu je například to, že by se na náměstí umístil menší model zasněžovacího děla, který by po celou dobu trhy zasněžoval a tvořil tak iluzi typických ladovských Vánoc. A to i v případě, že bude teplota nad bodem mrazu.

ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍCH trhů v Chebu si nenechaly ujít tisíce lidí. Nazdobené vánoční stromy většinu z nich doslova nadchly. Foto: Deník/Jana Bežáková

„Měli jsme s pořadateli adventních trhů vyhodnocení, které přineslo i nové nápady, jak tuto velkolepou akci ještě zpestřit," sdělil starosta města Chebu Petr Navrátil. „Rádi bychom si na zahájení zapůjčili sněhovou sprchu, což je menší obdoba sněžného děla, které používají provozovatelé vleků na sjezdovkách. A to z toho důvodu, že zimní počasí je každým rokem velmi vrtkavé," podotkl starosta. Zařízení, které dokáže z vody vyrábět sníh, i když je několik stupňů nad nulou, by se tak mělo postarat, aby v Chebu vládla vánoční atmosféra bez ohledu na rozmary počasí. „Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků je třeba zajistit i lepší organizaci. Lidí, kteří míří na slavnostní zahájení, je totiž stále více. To loňské, co se týče návštěvnosti, daleko překonalo všechny předcházející ročníky," vyzdvihl Petr Navrátil. Lidé vloni stáli natěsnáni na sobě v prostoru za stánky, na chodnících, parkovištích a v horní části náměstí až prakticky k Prioru a podle zjištění města byl pohyb mezi stánky velmi ztížený. „Na toto se budeme muset opravdu zaměřit. Bude nutné kvůli bezpečnosti návštěvníky usměrnit do několika koridorů a vyznačit únikové trasy. Třeba pomocí přenosných zátarasů. Stejně jako se to dělá například na rockovém koncertě," podotkl starosta. Skladba adventních trhů by měla být zachována v letošním roce jako v předchozích letech. V letošním roce město zakoupilo padesát párů bruslí, které si mohou lidé bezplatně zapůjčit a dovádět na nich na ledové ploše náměstí. Možné změny v rámci trhů zaznamená i dětský koutek, kde by vedle kolotoče mohl vyrůst i model perníkové chaloupky.

Autor: Jan Buriánek