Velká historická bitva bude tentokrát v centru města

Cheb - Necelé dva týdny zbývají do dalšího ročníku Valdštejnských slavností. Toto chebské bienále letos přinese několik novinek. Jednou z nich je, že se vojenská bitva odehraje přímo na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

Historické centrum Chebu se vrátí zpátky do roku 1627, kdy město navštívil vévoda frýdlantský Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna s úmyslem naverbovat nové vojáky do císařské armády. Stane se tak opět během již tradičních dvoudenních slavností, které letos připadly na pátek 25. srpna a sobotu 26. srpna.



V nabitém programu nechybí tradiční lákadla, jako například divácky atraktivní vojenská bitva, která se tentokrát odehraje na náměstí, nebo průvod z hradu do Krajinky. „Snažíme se do akce maximálně zapojit místní skupiny, školy a podobně,“ řekl chebský starosta Antonín Jalovec.



Vyjma vojska, které jezdí spolu s představitelem Albrechta z Valdštejna, se tak představí místní šermíři, děti z dramatického oddělení chebské základní umělecké školy či herci Západočeského divadla v Chebu.



„Letošní největší novinkou je, že centrum slavností bude tentokrát na chebském náměstí, kde vyroste jakási aréna, ve které se budou odehrávat rytířské bitvy,“ popsal program.

Celkově by pak měly být slavnosti bohatší, víc bude také stánků. „Bylo by skvělé, kdyby vzali lidé oslavy za své a přišli v historickém oblečení. Několik málo akcí v rámci slavností je zpoplatněno, lidé v dobových kostýmech však mají vstup zdarma.



Slavnosti přijdou městský rozpočet na milion korun, dalších 100 tisíc korun jde z rozpočtu Západočeského divadla a další část zaplatí sponzoři.



Dnes již proslulé Valdštejnské slavnosti v Chebu měly po mnohaleté pauze obnovenou premiéru v roce 2005.