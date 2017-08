Vrátí se filmová klasika

Mariánské Lázně - Už druhý ročník filmového festivalu Marienbad Film Festival připravují v Mariánských Lázních.

Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Luboš Pavlíček

Ten potěší hlavně fanoušky experimentálních filmů a filmové klasiky. „Zájem o film se snažíme zvýšit i podporou filmového programu ve městě nově založeným Mobilním filmovým klubem, který láká fanoušky z regionu do našeho krásného města,” uvedla ředitelka festivalu Zuzana Stejskalová. Po loňském pilotním ročníku se program rozšíří.

Například retrospektivní sekce nabídne zájemcům ucelenou kolekci českých avantgardních filmů z první poloviny 30. let, a to na unikátních filmových kopiích. Klasické filmy budou letos reprezentovat hollywoodské i evropské filmy z 50. a 60. let minulého století. Společenským vrcholem festivalu bude jeho slavnostní zahájení a zakončení, během nichž diváci uvidí světovou premiéru restaurovaného snímku z 20. let o Mariánských Lázních a hollywoodské kultovní filmy Usměvavá tvář s Audrey Hepburn a Zpívání v dešti.

Festival začíná 29. srpna a potrvá do 2. září.