Vychází kniha o vzácných houbách kraje

Karlovarský kraj - V pořadí již svou pátou publikaci vydal v těchto dnech Karlovarský kraj. Jedná se však o první publikaci, která podává informace o tajemném světě těchto organismů, vyskytujících se přímo na našem území. Vychází v počtu dvou tisíc kusů a k dostání je zdarma.

Na 117 stranách se dozvíte vše, včetně chuti hub.Foto: Zdeněk Hnízdil

Zájemci si během uplynulých let mohli přečíst o jedinečném světě obojživelníků, vzácných stromech a rostlinách nebo o minerálech a nerostech, a to vše v Karlovarském kraji. Do konce roku by ještě měla vyjít šestá publikace, mapující naše ryby.

„Kniha, jejímiž autory jsou Martin Chochel a Daniel Hrčka, vychází v nákladu dvou tisíc kusů. Karlovarský kraj tak doplnil edici, která v současné době čítá pět publikací vztahujících se k přírodě našeho regionu," uvedl krajský radní Karel Jakobec.

Nutno podotknout, že kniha není typickým atlasem hub s vyčerpávajícím výčtem druhů. Má bohatý obrazový materiál a snaží se hlavně odhalit ty nejtajemnější druhy na našem území.

„Cílem publikace je seznámení běžného houbaře nebo zájemce o přírodu s tím, že kromě základního dělení hub na jedlé a prašivky existuje celá řada zajímavých a vzácných druhů, které si zasluhují naši pozornost a ochranu a které není třeba hledat jen v lese, ale prakticky všude kolem nás," dodal jeden z autorů Martin Chochel.

Kniha vám tak představí třeba černosola, klihatku, nedohuba, urničku, kotrče, kukmáka, strmělku, větrovku nebo voskovku.

Zájemci si mohou publikaci i další tituly z edice Karlovarského kraje zapůjčit v knihovnách či si je bezplatně vyzvednout přímo na krajském úřadě v kanceláři číslo C 231.