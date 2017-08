Výstřely v Mariánských Lázních

Mariánské Lázně - Smutné výročí si připomínají nejen Mariánské Lázně. Právě ve čtvrtek 31. srpna uplyne 84 let od smrti německého filozofa, emigranta, humanisty a zapřisáhlého odpůrce nacismu Theodora Lessinga. Profesor je označován jako první oběť fašismu v Československu.

THEODOR LESSINGFoto: Deník / Bežáková Jana

Lessing se narodil roku 1872 v Hannoveru jako Theodor Lewy do rodiny židovského lékaře. Z obdivu k německému básníkovi, publicistovi a filozofovi 18. století Gottholdu Ephraimu Lessingovi přijal příjmení Lessing. Židovský původ mu ve vilémovském císařském Německu zavíral dveře v dalším profesním růstu. Teprve roku 1905 se díky sňatku s dívkou z vysoce postavené aristokratické rodiny začalo pro Lessinga blýskat na lepší časy. Největší proslulost získal jednou ze svých pozdějších prací, knihou ´Židovská sebenenávist´ z roku 1930, Po 1. světové válce ostře vystupoval proti německým militaristickým kruhům i osobě prezidenta, maršála Hindenburga. Po nástupu nacistů k moci v roce 1933 krize vyvrcholila. V noci z 5. na 6. března prohledali a zdemolovali jeho byt členové oddílu SA. O týden později uprchl Lessing i s manželkou do Československa, jediného zbývajícího ostrůvku demokracie v neklidné střední Evropě. V emigraci se zařadil k nejvýraznějším odpůrcům nacistů. Po krátkém pobytu v Praze se odstěhoval do Mariánských Lázní, kde našel útočiště ve vile Edelweiss v tehdejší ulici U Lesního pramene, dnešní Třebízského. V srpnu 1933 v rozhovoru pro anglický list Manchester Guardian prohlásil: „Z mírového německého spisovatele jsem se stal uprchlíkem. Každý obranný pokus by moji situaci ještě zhoršil. Tomu, že jsem ještě naživu, vděčím několika laskavým přátelům. Jsem Němec a chci jím zůstat, jsem Žid a chci jím zůstat, jsem socialista a chci jím zůstat. Vše, co jsem kdy napsal, jsem podepsal svým jménem. Bojuji za spravedlnost proti své vlastní zemi, kterou miluji.“ V závěru měsíce odjel do Prahy, aby na mezinárodním sionistickém kongresu pronesl svůj poslední referát. Tady byl přáteli varován před možným útokem ze strany represivních složek Třetí říše. Dobře míněné rady statečně odbyl slovy: „Nenávidí-li mne, alespoň jasně vidím, že jednám dobře.“ 29. srpna se vrátil do Mariánských Lázní. Poté, co ztroskotalo plánované profesorovo násilné odvlečení zpět do Německa, je vynesen smrtící ortel. Osud v podobě trestaného, nevzdělaného a věčně nezaměstnaného Rudolfa Maxa Eckerta a jeho kumpána Rudolfa Zischky Lessinga očekává. Henleinovci ve večerní hodině 30. srpna po ukradeném žebříku vystoupali k pokoji, kde u psacího stolu seděl Lessing. Přes okno zamířili a dvěma výstřely zasáhli svou oběť. Hodinu po půlnoci 31. srpna profesor boj o život prohrál. Po spáchání činu zmizeli vrahové za německými hranicemi, kde byli veřejně oslavováni a velebeni dokonce samotným ministrem propagandy Třetí říše Josephem Goebbelsem. Dle sdělení štvavého nacistického týdeníku Der Stürmer se dočkali i slíbené peněžité odměny ve výši 80 000 marek. 3. září proběhl za účasti mnohatisícového davu na mariánskolázeňském židovském hřbitově profesorův pohřeb.

Zdá se, že spravedlnost v tomto případě až příliš přivírá oči. Boží mlýny ovšem nepřestávají mlít. Krátce po skončení 2. světové války se rozjíždí nové kolo vyšetřování. 30.srpna 1946 byl Eckert odsouzen k 18 letům, z nichž si po dvou amnestiích odsedí celkem 13 roků. Druhý z atentátníků se světské spravedlnosti nedočká, jeho stopa mizí v průběhu druhého globálního konfliktu kdesi na východní frontě. V srpnu 1958, u příležitosti 25. výročí profesorova zavraždění, je na domě v Třebízského ulici slavnostně odhalena pamětní deska.