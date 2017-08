Vzdají hold spisovatelům

Mariánské Lázně - Slavné spisovatele přitahovaly a stále přitahují Mariánské Lázně jako magnet. A právě spisovatelům vzdá hold nová stezka, jejíž základní kámen symbolicky položil u příležitosti svého životního jubilea Vladimír Páral.

JUBILEUM. Mistr Vladimír Páral oslavil své 85. narozeniny.Foto: Deník / Simeonová Václava

„Mariánské Lázně od svého vzniku inspirovaly literáty, kteří se sem proto rádi vraceli,“ řekl známý spisovatel Vladimír Páral k nové Stezce spisovatelů. Stezka nebude podle jeho slov jen novou turistickou atrakcí. „Pojímám ji také jako prostředek ke vzdělávání. Je to jedinečný způsob, jak vrátit děti k literatuře. Věřím, že se stezka stane jakýmsi základním kamenem pro organizaci literárních sympozií a podobných akcí.“

„Cílem stezky je oživit lokalitu Lesního pramene a přinést návštěvníkům nový turistický cíl,“ přiblížila projekt Barbora Tintěrová, jednatelka Kulturního a informačního střediska Mariánské Lázně. Právě ona je autorkou nápadu. „Projekt by měl být také přínosem pro školy, které mohou stezku využít při učivu o literatuře nebo historii města.“ S tím vším se budou také podle jejích slov netradiční cestou moci seznámit také obyvatelé a návštěvníci města. „Rádi bychom například připravili kvíz, který si zájemci budou moci vyzvednout v infocentru. Po jeho správném vyplnění by na ty, kteří se zapojí, čekal drobný dárek.“



Na tom, jak bude nová stezka vypadat a kudy přesně povede, se stále pracuje. Už teď je ale jasné, že výchozím bodem bude lokalita Lesního pramene. „Toto místo k tomu vybízí, už třeba proto, že se tady nachází památník Václava Beneše Třebízského a také pomník Goethe a Múza. Zároveň zde končí oblíbená Goethova stezka a začíná ta Metternichova,“ uvedla Barbora Tintěrová.



Nová Stezka spisovatelů nebude odkazovat jen na minulost. „Mariánské Lázně neztratily svého inspirativního ducha ani v dnešní době,“ řekl starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák. „Mariánské Lázně jsou jako stvořené pro to, aby zde vznikalo umění. Vím o řadě lidí, kteří sem jezdí načerpat inspiraci, ale také sílu pro další tvoření.“