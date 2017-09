Z veteránů až zrak přecházel

Františkovy Lázně - Více než stovka nablýskaných a vyšperkovaných historických vozidel byla k vidění o víkendu ve Františkových Lázních.

Konal se zde totiž v pořadí už 7. ročník Veteran Rallye Františkovy Lázně, který uspořádal Historia Motor Club Františkovy Lázně. Na začátku všeho se majitelé vozů registrovali a následně se vydali na soutěžní etapu kolem města. Potom, co dojeli do cíle k Labutímu jezeru, konala se tu nejen výstava veteránů, ale i zemědělské techniky.



„Nejdůležitější při údržbě vozu je čas. Člověk se musí zavřít v garáži a naplno se vozidlu věnovat. Prostě tomu dát svou duši,“ sdělil Stanislav Šnejdar z Chebu, který se o jednoho z veteránů stará padesát let. Nejhorší je podle něho dnes získat náhradní díly na takové automobily.



„Tento veterán je starý 83 let a náhradní díly se dají sehnat jen těžko, spíše přímo na objednávku. Nikdo nemá u sebe součástky na tak starý vůz. Leda v případě, že by se daly součástky vytěžit z některého jiného podobného automobilu, jinak ne,“ řekl majitel veterána. Ale ani to, když člověk součástky sežene, není stoprocentní výhra. „Stalo se mi, že mi garáž vykradli a šli po součástkách na ten automobil,“ podotkl Stanislav Šnejdar.



Příprava celé akce trvala přibližně jeden měsíc. „Celkem jsme ve Františkových Lázních přivítali 98 vozidel včetně motorek, a k tomu navíc si mohli lidé prohlédnout ještě deset traktorů,“ sdělil Václav Balák z Historia motor clubu Františkovy Lázně.



Účastníci se svými naleštěnými historickými miláčky přijeli nejen z Karlovarského kraje, ale také z kraje Ústeckého, Středočeského a tradičně se akce zúčastnili i majitelé historických aut z Německa. „Každoročně je o akci zájem, a máme tak vždy kolem té stovky aut,“ dodal Václav Balák.