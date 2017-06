Z vysokoškolských kolejí budou malometrážní byty

Cheb – Celkem 60 až 70 bytů by mohlo vzniknout v takzvaném modrém věžáku v Chebu, který dřív sloužil jako vysokoškolské koleje. Město tak reaguje na rostoucí poptávku po bydlení.

Prázdnou devítipatrovou budovu koupilo město od Západočeské univerzity v loňském roce za odhadní cenu ve výši 25,8 milionu korun. Mezi studenty byl o tento typ ubytování stále menší zájem, a proto se škola rozhodla kolej zavřít a pokoje pro zbývající zájemce zřídit přímo ve své budově v Hradební ulici.

„Ve věžáku by mohlo být 60 až 70 bytů o velikostech od garsoniéry po 2 + kk,“ potvrdil starosta Chebu Antonín Jalovec. „Náklady by přitom neměly být až tak vysoké. Pohybovat se mají v řádu jednotek milionů. Stačí totiž udělat dílčí úpravy a jednotlivé byty dovybavit, například kuchyňskými linkami. O dvě podlaží má také zájem správce sousedního sportovního areálu. Chtěl by je využít pro ubytování sportovců, kteří přijedou na zápasy, soustředění a podobně. V žádném případě ale nechceme ztratit kontrolu nad tím, komu budou byty pronajímány. Rozhodně nedopustíme, aby zde bydleli podobní lidé jako v soukromém objektu v Hálkově ulici,“ zdůraznil starosta.

K tomuto kroku se město rozhodlo kvůli rostoucí poptávce po bydlení v Chebu. Ta souvisí především s rozvojem průmyslového parku. „V poslední době tam vznikly stovky nových pracovních míst a další budou přibývat. Firmy proto shánějí nové zaměstnance. Buď se nám do Chebu podaří přilákat lidi, kteří se tady i s rodinami usadí, nebo to firmy budou řešit najímáním pracovníků přes agentury. My chceme jít první cestou. V Chebu proto musí vznikat nové byty. Jejich nabídka je pro další rozvoj Chebu klíčová,“ doplnil starosta.

Také soukromí investoři plánují výstavbu nových bytových domů, a to hned na několika místech Chebu. V příštím roce se má začít stavět například na pozemcích po budově Rudolfina přímo v centru města. V několika etapách tady má vyrůst bytový komplex, který nabídne kvalitní bydlení včetně podzemních garáží. První z více než stovky plánovaných bytů by přitom měly být zájemcům k dispozici v roce 2019. Výstavba dalších řadových domků a nově i menších bytových domů je plánována také v lokalitě Klášterní mlýn u sídliště Skalka. „Také město chce připravit další pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů, a to například v Hájích,“ uzavřel Antonín Jalovec.