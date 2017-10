Začal tradiční Týden knihoven

Cheb – Týden knihoven se letos koná od 2. do 8. října. S mottem Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou je tentokrát věnován především práci knihoven s předškolními dětmi a jejich rodinami.

„Právě na předškoláky je také zaměřen úterní program našeho oddělení pro děti S Mášou v knihovně. Zábavnou hrou budou moci vstoupit do světa pohádkové dívky a jejích kamarádů – 3. října od 15.30 hodin,“ uvedla ředitelka Městské knihovny Cheb Martina Kuželová. „Tyto děti i jejich starší kamarádi si pak den nato mohou u nás připomenout Světový den zvířat, kdy se v neposlední řadě dostane i na knížky o zvířatech – ve středu 4. října od 12 do 17 hodin,“ informovala. „A do třetice zveme děti na výtvarnou dílnu Kutílek – ve čtvrtek 5. října od 15 hodin. Do všech akcí oddělení pro děti se tradičně mohou zapojit i neregistrovaní čtenáři.“

Ani dospělí nezůstanou zkrátka. Zavítat mohou na přednášku Novověký Cheb pohledem archeologa, či zahájení dalšího semestru Virtuální Univerzity třetího věku. Program vyvrcholí v pátek 6. října pořadem Svěráka Jana / knihovna vzala.

Týden knihoven vyhlašuje k podpoře knih a čtenářství Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, letos jde o 21. ročník. „Cílem je nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům – i tentokrát jim umožňujeme také v Chebu registraci na rok zdarma, ale hlavně pečovat o čtenáře stávající,“ doplnila ředitelka Martina Kuželová.