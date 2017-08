Zámek zacílil na nejmenší

Zámek Kynžvart - Ke skvělé návštěvnosti, která by mohla i letos dosáhnout k magickým čtyřiceti tisícům návštěv, má našlápnuto zámek Kynžvart.

Zámek KynžvartFoto: DENÍK/ Petr Przeczek

K tomu pomáhá i fakt, že kynžvartský zámek se pro letošní rok rozhodl zacílit na děti. A dětské prohlídky, kdy zámkem provází bílá paní, se těší obrovskému ohlasu.



„Dětské prohlídky mají opravdu velkou odezvu,“ informoval kastelán zámku Ondřej Cink. S prohlídkami zacílenými na dětské návštěvníky začali v Kynžvartě už v loňském roce. „Šlo o takové testování, zda takový projekt děti zaujme,“ uvedl kastelán. A test, kdy se prohlídky zúčastnily děti z místních léčebných lázní, dopadl nad očekávání dobře.

Prostory zámku provázejí děti zkušení odborníci, kteří dokáží celou prohlídku ´přeložit´ do dětského jazyka. Samozřejmě podle Ondřeje Cinka záleží na tom, jak staré děti na prohlídku dorazí. I na to jsou ale průvodci připraveni. „Prohlídka zámku, který v tomto případě funguje jako kulisa, se podle věku dítěte liší.“ Co se ale při dětských akcích nemění, je fakt, že prohlídky jsou nejen naučné, ale i zábavné. Děti se nejen seznámí s nejvýznamnější osobností zámku, kancléřem Metternichem, ale také jeho manželkami a dětmi.



Přes prázdniny se mohou děti do zámku na speciální prohlídky s bílou paní, která je seznámí s nejvýznamnější osobností zámku, kancléřem Metternichem, podívat každou sobotu. V rámci Hradozámecké noci na ně čeká i večerní prohlídka. „Zámecké komnaty mohou děti navštívit s princeznou Markétkou nebo bílou paní,“ uvedl Ondřej Cink. A tentokrát nebude chybět ani hodná čarodějnice Agáta. Prohlídky se uskuteční v sobotu 26. srpna od 18 hodin.