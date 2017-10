Zbourání lávky bude stát miliony

Cheb – Skoro dvanáct milionů korun bude přibližně stát zbourání lávky nad chebským nádražím. Spojnice mezi Chebem a Švédským vrchem je uzavřena kvůli havarijnímu technickému stavu už více než rok. Rada města v uplynulých dnech rozebrání lávky odsouhlasila.

Lávka přes chebské nádraží je uzavřena už přes rok.Foto: Deník / Buriánek Jan

Lidé ze Švédského vrchu tak i nadále musejí kličkovat mezi automobily, protože na silnici do centra města tu chybí chodník. Kdy se začne se stavbou lávky nové, se neví.

„Demontáž lávky přijde město Cheb celkem přibližně na necelých dvanáct milionů korun bez DPH. Z toho 4,7 milionu bude stát samotné snesení a rozebrání lávky a dalších 7 milionů budeme muset zaplatit Českým drahám za výluky na trati,“ vysvětlil starosta města Chebu Antonín Jalovec. Přesné částky budou známé až po výběrovém řízení. Rozebrání lávky má trvat minimálně dva týdny.

„Kdy přesně se s rozebráním stávající lávky začne, nevíme. Mělo by to být mezi únorem a březnem příštího roku,“ dodal chebský starosta. A kdy se lidé dočkají lávky nové? To není zatím jasné. Správa železniční dopravní cesty totiž městu Cheb neudělila výjimku pro zachování stávajících mostních pilířů. Ty jsou podle nových norem blízko u kolejí. Správně by patky měly být od kolejí o 20 centimetrů dále.