Pokřik v sobě nesl kromě vypjatosti okamžiku zápasu i frustraci z nevyřízených účtů za tanky v osmašedesátém, za moskevské poručnictví, za život za ostnatým drátem.

Podobná emoce člověkem projela v sobotu večer, když sledoval mimořádné vystoupení premiéra Babiše a dvojministra Hamáčka. Kolik lidí si řeklo: to přece není možné, aby tohle Rusáci udělali.

Autor je šéfredaktor a ředitel redakcí Deníku

Nenechme se ale unést antiruskou zlobou, ač pochopitelnou. Podezření se zdá být vážné. Počkejme ale, jaké jsou důkazy, že na Moravě vraždili ruští agenti na rozkaz Putinova Kremlu.

A hlavně rozlišujme mezi Rusáky a Rusy. Mezi těmi, kdo agresivně, za jakoukoli cenu chtějí vrátit čas zpět, a většinou běžných Rusů, kteří by vražednou misi nikdy neschválili.

Také bychom nechtěli, abychom my, Češi, byli posuzování podle toho, co předvádí špičky naší země a za co se často upřímně stydíme.