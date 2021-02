Počítejte se mnou: Lubomír Chudoba. Marián Hajdúch, Pavel Březovský, Alena Šteflová, Zdeněk Blahuta, Aleksi Šedo. Skoro to vypadá, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by byl nesvůj, kdyby ho každý týden neopustil – dobrovolně či pod tlakem – nějaký klíčový spolupracovník. Aktuálně nejdůležitější resort působí jako bárka zmítaná bouří.

Foto: Deník

Vydává doporučení, která vzápětí dementuje, jako to o pozastavení očkování první dávkou kvůli nedostatku vakcín. Dochází tam někomu, co to udělalo s lidmi staršími 80 let, kteří už měli rezervovaný termín? Nejsou to objekty vládní strategie, ale živí lidé plní obav o své zdraví. Premiér Andrej Babiš vše shodil ze stolu tvrzením, že za to mohou krajští koordinátoři. Najednou. Též pronesl, že se ministr zdravotnictví zbytečně pře o počet mrtvých v souvislosti s covidem a mate veřejnost. A do třetice s despektem uvedl na pravou míru Blatného informaci o 25 miliardách, které stát dosud vydal za testy. Podle Babiše jich bylo jen devět. Nějakých šestnáct miliard v luftu, koho to zajímá, že?