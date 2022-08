Pokud někdo čekal, že po vládních prázdninách premiér Petr Fiala zplna hrdla vyčiní ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi a dá věci do pořádku, mýlil se. Se svým prvním zástupcem se sice včera sešel, ale žádné levity mu nečetl. Naopak se za Rakušana a jeho muže v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace Petra Mlejnka postavil. Toho by o místo mohla připravit jen nezískaná prověrka na Přísně tajné. To vážně?

Prověření na stupeň Tajné mu udělil NBÚ, avšak nikoliv coby šéfovi zpravodajské služby. Nyní Mlejnkovi, který se od roku 2012 stýkal s aktuálně obviněným lobbistou Michalem Redlem, budou cenný glejt zařizovat jeho podřízení. Mimochodem, jaké obchody asi Mlejnek z firmy Techniserv mohl s Redlem, jehož soud zbavil svéprávnosti, domlouvat? Že by státní zakázky? Zkrátka Mlejnek nemá v čele civilní rozvědky co dělat. I kvůli prosté politické logice.

Odvaha změnit úhel pohledu

Hnutí ANO se kauzy chytlo a hodlá vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. „Dělat jsme to nechtěli v době předsednictví EU, ale situace je už příliš vážná. Radši rychlý řez, než aby Fialova vláda dál zesměšňovala vlastní zemi před celou Evropou a světem,“ uvedl Andrej Babiš. Před komunálnímia senátními volbami si lepší promo nemohl přát Na shození kabinetu nemá opozice dost hlasů, ale na jeho grilování mu bohatě stačí.

Petr Fiala se stal šéfem exekutivy s tím, že stát bude řídit jako Mirek Dušín. Neboli hodnotově. Férově k občanům, partnerům i opozici. Mnozí novináři to přivítali a sboru good guys and girls vystavili bianco šek. Chyba. Pětikoalice není zdaleka svatá. Protiústavně prodloužila nouzový stav na dva měsíce. Svévolně doplnila Radu ČT ve veřejné volbě. Rozvěsila billboardy s podpásovým zobrazením Babiše a Putina jako totožné hrozby. A nechala zvlčilý STAN ničit politickou kulturu, aktuálně

kauzou Mlejnek. Kdyby cokoliv z toho dělala předchozí vláda, chvilkaři by plnili Letnou co týden. Teď se však drží hesla Quod licet Iovi, non licet bovi (Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.). Na to by Petr Fiala ovšem spoléhat neměl.