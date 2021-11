Nutno podotknout, že kovid a inflace cen u mnohých produktů vyvolalo nepříjemnosti i u stabilních občanů.

Do sbírky se zapojovali i senioři, kteří ze svého důchodu opravdu nemají na rozdávání. Mnohdy dobrovolníci od dárců slýchávali, že by věnovali více, ale že kvůli pandemii a zvyšování cen dají alespoň něco. I přes to ale neváhali a mnohdy nakoupili plný nákupní koš potravin a drogerie.

Spějeme do stejného, nebo horšího stavu jako na počátku roku, říká hejtman

Myslím si, že v nelehkých chvílích a vypjatých situacích se ukazují charaktery osobností. Tady vidíme, že se společnost ještě umí spojit, i když je rozdělena na dva velké tábory. Jsou mezi námi lidé, kteří naši pomoc potřebují. Je také hezké vědět, že jsou tu stále tací, kterým život druhých není lhostejný a organizují podobné sbírky. Lidská solidarita ještě nevymřela, a to je dobré znamení pro naši společnost. Stále je totiž naděje, že nás nepříznivé vlivy této doby aktivují ke společné cestě. Je důležité, abychom táhli za jeden provaz i přes to, že se naše názory mohou na různé situace lišit. Je tedy podstatné zachovat klid a být prospěšný celku.

Kateřina Butaki, redaktorka Chebského deníku