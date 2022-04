O středeční půlnoci nastává covidová svoboda. Mnozí pochybovačně zvednou obočí. Není to předčasné? Testuje se čím dál méně. Nemocní lidé chodí už zas do práce. A je sice skvělé, že se staráme o skoro tři sta tisíc uprchlíků, jenže jsou mnohem méně očkovaní než Češi.

Nekoledujeme si o další vražednou vlnu epidemie? Neštěstí se sice poslední dobou valí, zdá se však, že teď se není čeho bát. Covid se v zájmu vlastního přežití „zcivilizoval“. Pro drtivou většinu očkovaných se změnil v běžnou nemoc.

Kdo tedy lže o Ukrajině?

Ale co se stane na podzim?

Nejenže se roušky pravděpodobně vrátí. Dva až tři miliony nejohroženějších budou potřebovat další posilující dávku. Ministerstvo zdravotnictví slibuje, že to zvládne. Je to však na hraně. Očkovací střediska jsou zavřena nebo zejí prázdnotou. Ruská invaze proti Ukrajině a hospodářské obtíže dávají na covid skoro zapomenout. Možná je to na jaře a v létě pro duševní zdraví to nejlepší. Stát však nesmí zaspat. Nová očkovací kampaň musí být perfektně připravena. Jinak zas zbytečně umřou lidi.