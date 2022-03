Platí to ovšem i naopak. Před rokem by asi málokdo vsadil na to, že poměrně nudný předseda ODS, bývalý akademik a politolog Petr Fiala se stane jedním z nejviditelnějších evropských lídrů. Stalo se.

Putinova podlá drahota

Český premiér v krizové mezinárodní situaci předvádí brilantní výkon. Dokonce takový, že ho za něj chválí představitelé opozičního ANO, ba i SPD. Zahraniční Fialovo angažmá je cenné nejenom kvůli válce na Ukrajině, ale i proto, že ČR v červenci převezme po Francii předsednictví EU.

Přesto by vládní koalice neměla usínat na vavřínech. Klid zbraní na domácí scéně je jen dočasný. Jakmile se začne ve sněmovně jednat o zrušení silniční daně, přimíchávání biosložky do nafty či EET, bude to řež jako za starých dobrých mírových časů.