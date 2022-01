Máme za sebou druhé podivné Vánoce. Letos možná ještě horší než loni. Ke covidovým omezením se přidaly zprávy o zdražování energií, které čeká české domácnosti v příštím roce. Nebude to pár desetikorun, ale několik tisíc. To už pocítí každý člověk s průměrným a nižším platem.

Prezident Miloš Zeman tvrdí, že za to může posedlost Evropské unie zeleným údělem, diktátem k přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku. Pro vládu Petra Fialy bude tato problematika jednou z největších výzev. A to v mnoha vrstvách. V prvé řadě bude muset předložit účinný, jednoduchý a rychlý systém pomoci občanům nejvíce ohroženým energetickou chudobou. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka prý na něm už pracuje. Pokud ho vymyslí chytře, bude to pro nový kabinet velké plus. Lidé nepotřebují velkohubé sliby a bušení v prsa, že politici všechno hravě zvládnou.

ANALÝZA: Zemanova výzva k odvaze: Čelem vzad k pokroku

Premiér Fiala se prezentuje jako umírněný muž, jenž nesvolává tiskovky a neosočuje soupeře, nýbrž koná. Proto vyhrál volby. Teprve nyní však může prokázat, že jeho styl ponese ovoce. Platí to ve značné míře také o GreenDealu, který bude leitmotivem francouzského a po něm českého předsednictví EU.

Fiala společně s ministry financí, průmyslu a životního prostředí musejí mít jasno, co chtějí prosadit. Jádro nepochybně. V tom se shodnou i s prezidentem. Ale co dál? Pokud si do týmu přizvou lidi typu europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera nebo viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara, mohla by z toho vzejít efektivní strategie zaměřená na budoucnost. Zpátečnictví založené na špinavé výrobě není řešením. A není jím ani bezhlavé vzývání solární a větrné energie. Promyšlený mix je to, co Českou republiku posune dál.