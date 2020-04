Firma z Moravy oslnila svět. Její inovativní plot si podmanil prestižní soutěž

Designová firma AITAA uspěla s projektem Chytrý plot v mezinárodní soutěži produktového designu The Red Dot Award 2020. Mladá moravská firma se svým systémem chytrého oplocení zvítězila mezi dalšími 6,5 tisíci soutěžními produkty nejen v kategorii Zahradního vybavení, ale především získala nejvyšší ocenění The Red Dot: Best of the Best za inovaci na poli designu.

Modul umístíte pod okap, kde budete sbírat dešťovou vodu. Ventilem vodu z nádrže vypustíte, případně napojíte zahradní hadici. | Foto: Archiv firmy AITAA