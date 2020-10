Volby znovu ukázaly, že ani za dvacet let nepřišli občané na chuť druhé komoře parlamentu… Jeho kritici soudí, že by bez něj stát mohl ušetřit. Považují ho za trafiku pro nepotřebné. Obhájci naopak považují Senát za důležitou pojistku demokracie.

Měli bychom zrušit Senát? | Foto: Deník

Na Senátu můžeme ušetřit

ANO Máme dvě stě poslanců a jedenaosmdesát senátorů. To je ve srovnání s většinou zemí vzhledem k počtu obyvatel mnoho. Funkci Senátu by mohl snadno přebrat prezident případně skromná rada krajů. Ušetřilo by se nejen na senátorských platech a platech jejich asistentů. Zanikl by celý rozvětvený úřad, který polyká stamiliony ze státního rozpočtu.