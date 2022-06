Pohled k nezaplacení je zdarma

Teď je v plné kráse připravená na turistickou sezonu. Když vystoupáte po 165 schodech na vyhlídkový ochoz, z výšky 42 metrů uvidíte nádherné výhledy na Karlovy Vary a okolní lesy. „Je zde téměř kruhový rozhled po kraji, město je vidět z neobvyklé, nepříliš fotografované a ‚provařené‘ strany,“ láká Jan Kopál, mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary. Vstup na věž je zdarma. Věž sice nese jméno po německém spisovateli, který sem často chodil na vycházky, původně se ale jmenovala Rozhledna korunní princezny Stefanie. Popud k jejímu postavení totiž dala belgická princezna Stefanie, manželka rakouského korunního prince Rudolfa Habsburského. Po vzniku samostatného Československa ji přejmenovali podle spisovatele a pedagoga Adalberta Stiftera a po druhé světové válce ji na dvanáct let pojmenovali po sovětském diktátorovi Stalinovi. Na místě známém jako Výšina věčného života nečeká jenom rozhledna, ale i spousta dalších lákadel. V kavárně v přízemí se můžete posilnit čerstvě upečeným domácím moučníkem nebo chlebem s pomazánkou, pochutnat si na šálku kávy nebo čaje.

Lesní bytosti a zip-line

Bezplatná je také Stezka plná strašidel. Na dvoukilometrové trase najdete dvacet stanovišť, kde číhají lesní bytosti vycházející z českých a německých legend. Nakreslily je děti z karlovarské základní školy jazyků. Pokud stezkou vyrazíte směrem k rozhledně, můžete po cestě plnit různé úkoly a v kavárně pak dostanete odměnu. Koho láká dobrodružství, může si dopřát adrenalinový sjezd na kladce po ocelovém laně. Trasu zip-line dlouhou 321 metrů prosvištíte nad lázeňskými lesy rychlostí šedesát kilometrů za hodinu. Dole budete za třicet vteřin, a zpátky nahoru budete muset vyšlapat pěšky. Hned vedle rozhledny je krytý altán, ve kterém si můžete sníst opečené buřty nebo grilované maso či zeleninu. Připravit si je můžete sami, na místě je grilovací koš i grilovací kámen. Třísky k rozdělání ohně vám dají v kavárně nebo si můžete posbírat vhodné dříví v lese.

(Nejen) děti se tu nenudí!

Město pro letošek připravuje i nové atrakce. „Zprovozníme geostezku z Hřbitovní ulice a pro děti připravujeme novou prolézačku z pozůstatku dvě stě let starého dubu, který během větrné zimy spadl v Tuhnicích do řeky,“ prozrazuje Jan Kopál. Kromě toho si děti u altánu můžou vyzkoušet vázání různých uzlů a radnice chce letos začít v lesích budovat cyklotraily.

Podívejte se na videoreportáž z Goethovy vyhlídky

Zdroj: Youtube

Tipy pro návštěvníky

Goethova vyhlídka je jasný víkendový cíl: otevřeno tady a v kavárně mají v pátek od 11 do 18 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Zip-line otevírací dobu přizpůsobuje počasí. Vstup na věž či stezka strašidel jsou zdarma. Zip-line stojí 150 Kč, děti se svezou za 120 Kč a dvoučlenná rodina se dvěma dětmi zaplatí 450 Kč. Větší skupiny si můžou atrakci pronajmout na celou hodinu za 1900 Kč. Na přírodním parkovišti vzdáleném 300 metrů od rozhledny je 16 parkovacích míst. Vhodnější je přijet autobusem MHD do stanice Hůrky, odkud je to 1,2 kilometru pěšky Gogolovou stezkou. Pro ty zdatnější je nejlákavější výstup přímo od Vřídla po žluté značce, kde cestou poznají další oblíbené vyhlídky Camera Obscura, Tři kříže a Ottovu výšinu.



Další projekty IROP v regionu

Požární zbrojnice Skalná / dotace 32 mil. Kč

Požární zbrojnice SkalnáZdroj: MMR

Jednotka sboru dobrovolných hasičů získala novou zbrojnici v České ulici výměnou za technicky nevyhovující objekt v ulici Sportovní. Lepší umístění umožňuje zkrácení dojezdového času k mimořádným událostem, nová zbrojnice je odolnější vůči klimatickým podmínkám a poskytuje dobrovolným hasičům potřebné zázemí.

Přístrojové vybavení Karlovarské krajské nemocnice / dotace 117,3 mil. Kč

Přístrojové vybavení Karlovarské krajské nemocniceZdroj: MMR

Doplnění a obměna přístrojového vybavení, které je nezbytné pro zajištění návazné zdravotnické péče v karlovarské nemocnici, znamená kvalitativně vyšší úroveň oproti původnímu stavu. V rámci dvou projektů bylo pořízeno 168 nejrůznějších přístrojů, například ultrazvuk, rehabilitační chodník, transportní inkubátor, ORL jednotka, ECHO a laparoskopická věž 3D. Obnova umožňuje urychlení léčby pacientů, snížení radiační zátěže a zvýšení kvality života po prodělaném onemocnění.

Přestupní uzel Horní nádraží / dotace 27,3 mil. Kč

Přestupní uzel Horní nádražíZdroj: MMR

Revitalizace přestupního uzlu MHD před karlovarským nádražím reagovala na dlouhodobě negativně hodnocený stav. Kromě úpravy přednádražní plochy vznikly nové autobusové zastávky, 64 parkovacích stání P+R a sedm míst pro krátkodobé zastavení K+R. Projekt přinesl i zklidnění lokální dopravy a stojany pro jízdní kola.

Informace o dalších projektech najdete i na webu www.regionynasbavi.cz.

IROPv Karlovarském kraji:

- 4,6 miliardy korun z fondů EU

- 415 projektů

- 35,8km modernizovaných silnic II. třídy

- 218 vozidel pro veřejnou dopravu

- 14 revitalizovaných objektů památek

- 68 podpořených základních škol

- a mnoho dalšího

IROP v Česku:

- 161,3 miliardy korun z fondů EU

- 12 460 projektů

Poznámka: Jedná se i o projekty, které se ještě realizují. Data k 16. 5. 2022

Co je IROP?

IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z fondů EU. Dotace slouží ke zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel našich regionů. Jsou určené hlavně pro kraje, města, obce nebo jimi zřízené organizace, ale také neziskové organizace a další typy žadatelů. Nové výzvy z IROP se předpokládají v letních měsících roku 2022.

Zdroj: MMR