Kdo chtěl slavit přípitkem přímo na kolejích, mohl. Už v neděli se do vybraných vlaků Českých drah vrátily restaurační vozy a vozy s bistrem. Zároveň se včera obnovila služba ČD Minibar a zrovna tak promítání dětských filmů a grotesek v tzv. dětském kině.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

A nejen to. České dráhy včera obnovily provoz svých vlaků do Rakouska, a přiřadily se tak k RegioJetu, který první vlaky k jižním sousedům vypravil už v pátek. Dráhy začnou jezdit z Prahy do Lince a také z Prahy přes Vídeň do Štýrského Hradce, dnes začne tato linka jezdit až z Berlína. V provozu opět budou i přeshraniční spoje do Německa a Rakouska.