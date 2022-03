Seznam nejlepších a nejkrásnějších pláží světa vybrali odborníci z TripAdvisoru na základě hodnocení turistů v uplynulém roce. Žebříček celkem pětadvaceti míst tak má odrážet pocity návštěvníků, kteří už oddych na vybraných plážích zažili a odcházeli z nich nadmíru spokojeni. „Výběr nejlepších míst je součástí širšího ocenění The Travelers' Choice Best of the Best Awards. Založený byl na srovnání množství i kvality hodnocení a recenzí od uživatelů portálu TripAdvisor. Využita byla data z období od prvního ledna do jednatřicátého prosince 2021,“ shrnuje CNN.

Nejlepší místo pro dovolenou? Dubaj, tvrdí žebříček populárního portálu

Podle seznamu se nejlepší pláže světa nachází převážně v Jižní a Střední Americe. Evropa má v top desítce naopak pouze jediného zástupce, pláž v Itálii Spiaggia dei Conigli, která se nachází na ostrově Lampedusa ve Středozemním moři.

Vůbec nejkrásnější pláží světa je podle žebříčku Grace Bay Beach na souostroví Turks a Caicos v Karibiku. Souostroví je součástí širšího celku bahamských ostrovů. Samotná pláž se pak nachází na ostrůvku Providenciales, konkrétně v jeho severovýchodní části. „Grace Bay získala do konce loňského roku celkem 7200 hodnocení, z nichž devadesát procent recenzentů pláži přidělilo pět hvězdiček, což je nejvyšší možný počet,“ uvedla společnost TripAdvisor v tiskovém prohlášení k novému žebříčku.

Grace Bay Beach is really is one of the best beaches in the world! #travel #turksandcaicos @ThePalmsTC pic.twitter.com/fsHOZCfYDV — Tiffany Dowd (@LuxeTiffany) November 1, 2016

Svou perlou se přinejmenším na webových stránkách ráda pyšní i tamní správa. „Díky korálovému útesu, který se nachází u pobřeží, je samotná pláž chráněna před odpadem či špínou z moře,“ zmiňuje oficiální turistická stránka souostroví. Lidé si na místě také užijí klidné vody, vhodné pro různé vodní sporty.

Pláž, která byla jako nejlepší vyhodnocena v loňském roce – australská Whitehaven Beach – se do letošního žebříčku překvapivě vůbec nedostala.

Nejlepší pláže pro rok 2022 podle portálu TripAdvisor

1. Grace Bay Beach, ostrov Providenciales, britské zámořské území Turks a Caicos - turisté na pláži oceňují průzračnou vodu, čistý písek a idylické prostředí

2. Varadero Beach, letovisko Varadero, Kuba - lidem se líbí čistá mořská voda a bílý písek

3. Turquoise Bay, přístavní město Exmouth, Austrálie - návštěvníci ohodnotili pláž jako ideální místo pro šnorchlování

?October Feels At Turquoise Bay? pic.twitter.com/1cjjAU2HbC — Sandrine Hecq (@sandrinevisuals) October 28, 2021

4. Quarta Praia, vesnice Morro de Sao Paulo na ostrově Tinharé, Brazílie - lidé ocenili teplotu vody, v okolí je navíc široký výběr hotelů, blízko pláže jich je až třicítka

5. Eagle Beach, letovisko Palm – Eagle Beach, ostrov Aruba v Malých Antilách - turistům se líbí, že pláž působí "nekonečně", voda je čistá a vstup do ní pohodlný, bez obavy z odření nohou o skály či kameny

6. Radhanagar Beach, ostrov Havelock Island, Indie - návštěvníci dali skvělá hodnocení za čistou vodu, hezké prostředí (pláž lemuje les mangovníků) a ocenili, že hloubka je daleko od pobřeží poměrně malá

7. Baia do Sancho, souostroví Fernando de Noronha, Brazílie - recenzenty na TripAdvisoru si pláž získala výhledy, jaké poskytuje, i tím, že jde o zajímavé odlehlé místo

8. Trunk Bay Beach, Národní park Panenské ostrovy, závislé území Spojených států, Americké Panenské ostrovy v Malých Antilách - návštěvníky na této pláži okouzlily západy slunce i blízkost ke zvířatům, při šnorchlování lze spatřit například želvy

9. Baía dos Golfinhos, letovisko Praia da Pipa, Brazílie - už samotný název pláže napovídá, že je plná delfínů a podle recenzentů je setkání s těmito zvířaty při návštěvě pláže téměř jisté

10. Spiaggia dei Conigli, ostrov Lampedusa ve Středozemním moři, Itálie - jediný evropský zástupce v top desítce návštěvníky "dostal" průzračnou vodou a čistým bílým pískem

11. Cable Beach, město Broome, Austrálie - návštěvníci ocenili západy slunce na této pláži, i její vybavenost - je lemována množstvím skvělých plážových barů

12. Praia da Falesia, vesnice Olhos de Agua, Portugalsko - lidi pláž okouzlila svou barevností, bílý písek a modré moře jsou doplněny červeně zbarvenými útesy, což je pastva pro oči

Zdroj: Youtube

13. Hapuna Beach State Recreation Area, město Puako, Havajské ostrovy, Spojené státy americké - i tuto havajskou pláž ocení především cestovatelé, kteří mají rádi šnorchlování, při něm se setkají s množstvím barevných ryb

14. Siesta Beach, ostrov Siesta Key u floridského pobřeží, Spojené státy americké - tato pláž dle hodnotitelů láká na čistý bílý písek a dlouhé procházky

15. Maho Bay Beach, město Cruz Bay na ostrově Svatý John, souostroví Americké panenské ostrovy - při šnorchlování z této pláže podle cestovatelů turisté velmi snadno potkají mořské želvy či chobotnice

16. Poipu Beach Park, letovisko Poipu, Havaj, Spojené státy americké - recenzenti ocenili, že tato pláž je vhodná pro děti, jelikož útesy ji chrání před náporem velkých vln

17. Playa de Muro Beach, letovisko Playa de Muro, Španělsko - klidné vody azurově modrého moře jsou dle hodnotitelů ideálním místem pro rodiny s dětmi

Parta nadšenců si koupila ostrov v Karibiku. Chtějí na něm vybudovat nový stát

18. Playa Manuel Antonio, národní park Manuel Antonio, Kostarika - kostarická pláž je dle uživatelů portálu TripAdvisor zajímavá svým tmavým pískem

19. Playa Norte, ostrov Isla Mujeres v Mexickém zálivu, Mexiko - návštěvníky této mexické pláže okouzlilo zbarvení vody, které vypadá jako z pohlednice

20. Nungwi Beach, vesnice Nungwi, Tanzanie - bílý písek a nádherné, čisté azurové moře vysloužily místo v žebříčku i tomuto africkému zástupci

Are you in Zanzibar / Kendwa / Nungwi beach during the holiday season?



You should not miss out doing a half day tour of the Prison Island in Zanzibar. This should be added to your itinerary.



We have something cooking watchout.#GlobaLuminary #Travel #Zanzibar



?: Tyan Tours pic.twitter.com/mHyT0MoQ8Z — GlobaLuminary Consulting (@GlobaLuminary) October 29, 2021

21. Magens Bay, záliv Magens, ostrov Svatý Tomáš, souostroví Americké Panenské ostrovy - hodnotitelé ocenili pláž jako skvělé místo pro šnorchlování

22. Nissi Beach, obec Agia Napa, Kypr - návštěvu této pláže lze podle recenzentů snadno propojit s gastronomickými zážitky, je totiž lemována množstvím malých typických restaurací. Skvělý je dle hodnotitelů i plážový servis, k dispozici jsou lehátka se slunečníky

23. Bavaro Beach, Bavaro, Dominikánská republika - křišťálově čisté moře je dle turistů to, co tuto pláž dělá výjimečnou

24. Balos Lagoon, město Kissamos, ostrov Kréta, Řecko - návštěvníci oceňují polohu a umístění této řecké pláže, nabízí totiž nádhernou lagunu

25. Yonaha Maehama Beach, ostrov Mijakodžima, Japonsko - krásný výhled, bílý písek a průzračné moře jsou dle recenzentů devízy japonské pláže

Zdroj: TripAdvisor