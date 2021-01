Sasko zpřísňuje podmínky pro vstup ze zahraničních rizikových oblastí včetně České republiky. Od čtvrtka bude pro nově příchozí povinná nejen dosavadní domácí karanténa, ale také test na koronavirus. Podle agentury DPA o tom dnes informovalo saské ministerstvo zdravotnictví. Spolková země hraničící s Českem momentálně představuje ohnisko nákazy v celém Německu.

Rozdávání roušek v Drážďanech | Foto: ČTK / ČTK

Lidé z rizikových oblastí, kam kromě ČR spadá mimo jiné i Polsko, se při vstupu do Saska budou moci prokázat nanejvýš 24 hodin starým negativním testem na koronavirus. Absolvovat test bude možné již při vstupu do Saska či poté v samotné zemi, a to nejpozději do 48 hodin od překročení hranice. Náklady ponesou sami testovaní.