Michael Jackson má v muzeu v Chicagu kopii. Je ovšem tři tisíce let stará

Zesnulá popová hvězda Michael Jackson má svou kopii. Ta je vystavena v chicagském Field Museum. Na tom by asi nebylo nic tak divného, pokud by nebyla více než 3 000 let stará. Jedná se o egyptskou sochu ženy, která svými rysy až nápadně připomíná tvář ikony světové pop music.

Busta ženy pravděpodobně pochází z dob Nové říše, která trvala od 1550 př. n. l do 1050 př. n. l. | Foto: se svolením Field Museum of Natural History